“Cambiemos el mundo juntos”.

¿Por qué decidiste estudiar diseño de modas?

Desde los 15 años he tenido la oportunidad de trabajar en producciones, esto me permitió que me acercara al

área de vestuario e imagen y decidí estudiar la carrera como parte de crecimiento profesional y personal.

¿Qué te lleva a crear VIMA Restyle?

VIMA Restyle nace de la inquietud que me provocó conocer el lado oscuro de la industria de la moda express. Al comprender que algo a lo que me dedico tiene el poder de afectar a miles de personas, tenía que cambiar la forma en que lo haría. Al tener claro cómo aportaría a la solución y no al problema, decidimos que la compañía sería de los dos. Desde que nos conocimos Miguel me apoyó en mi carrera, me dio ánimos cuando los necesitaba y cuando se me acababan las ideas él salía con algo. Incluso ha cortado telas y ha patronado conmigo, nunca he tenido que enfrentarme a algo sola desde que estamos juntos. Además tengo la fortuna de que es muy creativo para los negocios, por lo que nos complementamos todo lo posible para hacer de mi talento una marca.

¿Qué importancia tiene el rediseñar nuestra ropa?

La ropa es la piel que nosotros como individuos escogemos para mostrarnos al mundo. Y en nuestro país la industria textil es una de las más importantes. Sin embargo es una de las industrias con mayor índice de contaminación ya que por su alto contenido de contaminantes altamente resistentes y la mayoría de la ropa que uno desecha termina en basureros textiles en países como Haití haciendo más daño del que nos imaginamos.

Su proyecto:

A través de su instagram @vimarestyle puedes seguir su trabajo así como este vestido de novia; el encaje fue

realizado con tres tipos diferentes, usando la misma técnica para la reestilizacion de la ropa.

Mariana Zapata:

Nació en Mérida, Yucatán, el 10 de diciembre de 1993, estudio licenciatura en diseño de modas, desde hace 3 años y medio radica en Cancun, le apasiona el arte, la arquitectura y la fotografía.