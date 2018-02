Caí en la magia de San Valentín

Me da gusto saludarnos en un día, que no nos corresponde, pero que me dará oportunidad de contarles parte de mi festejo del Día del Amor y la Amistad. Debo confesar que siempre he creído que este día no es tan magnífico como lo hacen ver.

En primera, creo que ya les he contado que a veces soy medio Grinch del amor, soy muy poco detallista y considero que las acciones reflejan más el amor que las cursilerías de globos y esos artículos que sólo nos hacen gastar dinero… Pero soy una regaladora compulsiva.

Hoy al llegar al trabajo, estamos metidos en tantas cosas que olvidé por completo que es el Día de San Valentín, así que llegué y nos pusimos a arreglar pendientes. Cuando de pronto, ¡cayó el primer regalo del día! Y así llegó el segundo, el tercero...

Esto me hizo recordar un San Valentín en la secundaria, en la que me pasé tooodo el día haciendo bolsitas individuales, llenas de dulces y chocolates, además, cada una con un globo y el nombre del amigo al que iba dedicado. Hice como 50 bolsitas, esa vez.

Recordé que antes de entrar a la vida Godín, tenía tiempo para todo. Soy fan del amor a la antigua. Me encanta regalar cartitas o detallitos hechos a mano y este día me ha motivado a hacerlo de nuevo, es cuestión de organizarse y encontrar tiempo para todo.

De esto se trata el amor y aquí es donde empieza todo, hay que amarse personalmente, para poder amar y estar para los demás.

Que no nos dé pena decir lo que sentimos. San Valentín es sólo un pretexto para reafirmárselo a nuestros seres queridos.

Y de esta manera, regreso a este día.Siempre he dicho que soy la más afortunada por tener una familia hermosa, los mejores amigos del mundo y a mi personita especial. No importa qué tan Grinch seas, sin amor no seríamos quienes somos.

¿Cuál es el punto de todo esto? Que recordé que no se trata del dinero que gastas, este día fue sobre el tiempo que se toma alguien, por comprarte un chocolatito o hacerte una cartita. Este día es sobrevalorar a las personas que tienes cerca, que te aprecia tanto como para gastar un poquito de su quincena en ti, en el detalle de hacerte un poquito más feliz, que los otros 364 días del año.