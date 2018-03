Cada año se recorta el presupuesto al arte, pero hay mucho por hacer

Siempre me ha gustado el teatro, he asistido a prácticamente todas las puestas en escena en la ciudad en los últimos dos años, no importa si es un monólogo, una comedia, una tragedia, un musical, comedia regional yucateca, o una puesta nacional o en idioma inglés, todas y cada una las he visto en Cancún. Conozco a muchos productores, y muchos otros son mis amigos; y de antemano los felicito porque es una labor pesada y rezagada por los tres niveles de gobierno.

Soy consciente que hay institutos que trabajan para fomentar la cultura de asistir al teatro; sin embargo, esta labor recae especialmente en manos de la inversión privada, así como en las compañías independientes. El apoyo es escaso, pero aún así tenemos buenos productos en nuestro Cancún que deberíamos aprovechar.

Es cierto que muchas de las personas no tiene el acceso a las grandes producciones como las que vienen de la CDMX, pero siempre hay teatro para todos: La Carpita Teatro, en la región 96; La Butaca, en la 73; y Teatro Xbalamqué, en la Yaxchilan, todas está de la iniciativa privada e independiente que se esfuerzan por presentar obras de calidad y que en ocasiones pasan desapercibidas.

Por cierto, el Teatro de Cancún se ha puesto las pilas y en los próximos cuatro meses traerán por lo menos ocho grandes espectáculos que colocan a la ciudad como un centro de espectáculos.

Por otra parte, el Teatro 8 de Octubre y el Teatro de la Casa de la Cultura son lugares que se han mantenido muy activos los últimos dos años y ahí también se realizan grandes puestas en escenas. Si ambos hicieran equipo, el alcance de los programas públicos en el teatro sería diferente y, me atrevo a decir, que sería mucho mejor ya que para empezar los horarios no se comprometerían y la gente podría asistir a ambos eventos.

En Playa Mujeres se hace la presentación de la primer temporada de Rock of Ages desde el año pasado y a pesar de ser un espectáculo en inglés muchos nacionales hemos visto el arduo trabajo que realiza en esta historia traída específicamente de Broadway y con figuras de primera talla como Juan Antonio Edwards.

A lo que voy es que necesitamos un teatro de la ciudad de la calidad del Teatro del Pueblo de Playa del Carmen, cuyo aforo es impresionante y la acústica esta diseñada para que todos escuchen y también para que todos vean, en los últimos años se ha reducido el presupuesto en artes, cosa que se necesita pues muchos jóvenes se han visto interesados en este arte, sin duda se requiere además un instituto con la capacidad de ofrecer el arte como una carrera profesional.

Si Rock Of Ages logró una larga temporada en un hotel, eso quiere decir que podríamos generar talento capaz de presentar y montar obras para el público de todo el mundo.

Estamos a punto de celebrar el día del Teatro y estamos carentes de apoyo de nuestros gobiernos para con la cultura, lo único que se puede celebrar son los logros obtenidos por grandes montajes realizados aquí y que han recibido buenas críticas nacionales como ‘Sie7e’ de Óscar López, ‘Moby la Ballena Poeta’ y ‘Drácula tiene sida’ de Carlos Martínez. Sin duda la labor se vuelve el doble de difícil cuando los recursos son limitados, Feliz día del Teatro.