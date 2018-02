Cabañuelas políticas

No hay plazo que no se venza, ni tiempo que no se cumpla, y ahora ni los poderes del submundo maya podrán salvar a los que no fueron por sus credenciales para votar, pues ya no podrán, al menos, venderlas por una lana a los mapaches, que cuentan los abuelos y abuelas que rondan en los municipios del interior del Estado.

Y parte del jugoso botín de los partidos políticos podría perderse, debido a que, hasta el último corte, el 29 por ciento de la población yucateca tiene menos de 30 años de edad, ‘millennials’, desubicados e indecisos, todo abona para que una cada vez más conservada democracia termine de cuajar o se vaya al olvido. Ojo, hay al menos 16 mil menores de edad, que podrían definir la elección, sin saber qué hacer o sin mica. Esperemos a ver qué pasa.

Y quien retorna a las luminarias, no de Renán Barrera ni Angélica Araujo Lara, es la dos veces ex alcaldesa Ana Rosa Payán Cervera, quien tuvo un par de magníficas actuaciones al frente de la comuna y ahora retorna por el Senado por la coalición Por México al Frente.

Dicha alianza es integrada por sus antes queridos ‘panuchos’, el cada vez más perdido PRD y Movimiento Ciudadano, cuya estructura ha salido en verdad inteligente.

Ana Rosa encabeza la segunda fórmula al senado por la vía plurinominal y defendió su nuevo papel: ‘No hay coalición perfecta, no hay candidatos perfectos, esperamos que al formar parte de ese quipo, tener la autoridad, la madurez y la presencia para que lo que veamos que no es correcto señalarlo’. Sin duda no ha platicado a Andrés Manuel López Obrador.

Y hablando de blanquiazules, quien se puso bravo es el ex candidato perdedor en la pasada elección para Gobernador frente el buen Rolo Zapata, Joaquín Díaz Mena, quien se engalló y aseguró que no aceptará ‘premio de consolación’ por parte del PAN.

Como diría el ‘Fantasma’, héroe de veterana tira cómica: ‘Para los que llegaron tarde’, explicamos que a ‘Huacho’ le ofrecen una diputación federal, y no la senaduría que él piensa merecer. Lo anterior para beneficiar al oscuro líder estatal de sus colores, Raúl Paz, quien va por la misma querencia.

En fin, para alertar sobre ‘secuestros’ de votos juveniles por partidos sin conciencia, ex alcaldesas que buscan reverdecer laureles, o rebeliones contra el ‘dedazo’ en el PAN, escribir al correos [email protected]