Cabañuelas Políticas

En verdad la vida da sorpresas y a veces los patos les tiran a las escopetas, y eso sucedió ayer en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejando con el ojo cuadrado a los adivinos mayas.

Y quien parece que se salió con la suya fue Alejandro Cuevas Mena, pues con su consejo político a modo logró imponer a Jorge Zavala Castro como candidato del PRD a la gubernatura, con lo cual el sol azteca irá solo en el próximo proceso electoral, sin posibilidad alguna de ganar.

¿Y qué pasó con la tan cacareada alianza y el poder de la cúpula en el centro? Mauricio Vila no sabe si reír, por quitarse a un partido en el anochecer y con una informalidad y venta de plazas a todo lo que va, o llorar, por los votos, que seguramente no eran muchos, que no tendrá, principalmente en algunos municipios.

Y en el mismo PRD, y contra todo lo que había declarado, Alejandro Cuevas se ‘agandalló’ la posición número uno de los lista para diputados locales plurinominales, desbancado de ese lugar al ex diputado local Luis Manzanero. Ya decían los agoreros que Alejandro, dueño de prósperas tierras en Tabasco, quería agrandar el patrimonio, a costa de quién o quiénes fuera.

Y donde hay incertidumbre es en Valladolid, pues el PRD aprobó la candidatura a la alcaldía de Orestes Somarriba Díaz, por lo que ya tiene un tercio ganado, faltando que el PAN y Movimiento Ciudadano aprueben que sea su abanderado y así Somarriba Díaz vaya en candidatura común de esos tres partidos, en ruta a desbancar a Alpha Tavera y a Morena de tierras longaniceras.

Y a los independientes que iban por la gubernatura en todo el país les ‘pintaron cuernitos’, y solamente cinco lograron la candidatura finalmente, todos en el sureste de México.

En Yucatán va una, la ex diputada panista Sofía Castro, aunque a Felipe Neri le dé dolor de barriga con todo y su séquito de ‘vanguardistas’ a los que dejó colgados de la brocha.

En este ‘silencio electoral’ se afianzan las estructuras y los candidatos ‘velan armas’ de cara a la batalla que reinicia el 30 de marzo rumbo a las urnas del 1 de julio.

