CONJETURAS: Olga a su notaria; Claudia de regreso a la UNAM

I. Olga Sánchez Cordero, amparada en que no es celosa pero sí incompetente, debe ser relevada y regresar, con su millonaria pensión, a la notaría. Y regresar a Claudia Sheinbaum Pardo al Instituto de Ingeniería de la UNAM; no obstante el “no estás sola”, que equivale al “no te preocupes, Rosario”. Esto porque ante su incapacidad para administrar desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en lo referente a la sangrienta violencia que azota la capital del país, solamente dijo que: “no hay crisis de seguridad, sino que es un llamado de atención”. Pues de entre los homicidios que padecemos, el de los estudiantes ya colmó la paciencia de los habitantes del nuevo estado de la Federación. En estos seis meses del lópezobradorismo, las dos funcionarias mostraron que no están a la altura de sus responsabilidades y que rebasadas por los hechos de sus respectivas competencias, han de ser sustituidas; pues de lo contrario seguirán siendo montañas de piedras en el camino por donde transita el presidencialismo.

II. Doña Olga no ha podido desempeñar sus funciones con eficacia y debe tener el valor y la decisión de renunciar, al comprender que no tiene la capacidad política para conducir el cargo. Por lo que ha recibido las puyas de Porfirio Muñoz-Ledo, avasallada por los problemas a los que no les encontró, ya no digamos la “cuadratura del círculo”, sino al menos soluciones para salir al paso de lo que es su obligación resolver. Ya fracasó y debe pensar en irse, para no seguir haciendo un papel tras bambalinas estando proyectada para el escenario; y no solamente para sentarse algunas mañanas en el salón de prensa de Palacio Nacional. No fue suficiente su trayectoria judicial. Le faltó para política lo que le sobra a Andrés Manuel López Obrador; es decir, estudio y ejecución de la teoría y práctica del quehacer político desde el poder. No hay más salida para la señora Sánchez Cordero que regresar a la notaría, con su esposo, del que dijo que nunca tuvo celos. Pero desplazada del asunto migratorio, debe tener envidia de Marcelo Ebrard.

III. En cuanto a la señora Claudia Sheinbaum –tan protegida por López Obrador–, debe comprender que nada aprendió cuando fue jefa delegacional en la hoy alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, y que le quedó grande el cargo de jefa del Gobierno, donde los problemas han aumentado; y ella no ha sabido hacer restas en su personal para enfrentar el drama capitalino. Le llegó la hora de irse y humildemente decir a López Obrador que no puede con el encargo, que si bien ratificado electoralmente la elevaron a su nivel de incompetencia. Anda echa bolas y en una de esas el asunto completo de la jefatura se vuelve más que tragedias criminales, dado lo complejo de administrar y gobernar a una entidad como lo es la también capital del país. Doña Claudia y doña Olga ya demostraron que sus respectivas tareas las rebasaron, al grado que lo mejor sería que se fueran. No quiere decir que renunciarán a tiempo, pero al menos cuando les queda un mínimo margen para decir, con Max Weber: “no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo”.