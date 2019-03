CONEXIÓN VIRAL: ¡Qué grande es La Radio!

Los medios tradicionales se tambalean cada día más. Internet ha venido a revolucionar la industria de la comunicación haciendo que muchos, otrora reyes absolutos del espectro informativo y de entretenimiento, estén buscando soluciones para no sucumbir ante la era digital.

Sólo uno permanece firme al pasar de los años: la radio. A mi no me tocó, pero mis abuelos me contaron que cuando no existía la televisión, la familia completa se reunía alrededor del transmisor para escuchar noticieros o algún programa de revista. Luego llegó la “caja idiota” y la industria cambió. Los contenidos de voz fueron sustituidos por imágenes con audio y muchos de los exitosos locutores de radio se intentaron mudar a la TV, pero fracasaron en su intento por miles de razones: su físico, su raza o su edad.

El resto de la historia la estamos conociendo. Hoy hay más celulares que cepillos de dientes en los hogares. ¿Sabías que YouTube es el segundo buscador más importante del mundo? ¡Netflix es dueño del 81% del mercado mexicano de streaming! ¿Sabías qué en Mérida, Yucatán existen 1,100,000 cuentas de Facebook de personas entre los 18 y 65+ años?

En mis andanzas de profesor universitario, a menudo pregunto a mis alumnos: ¿cuántos periódicos impresos has leído en el último mes? ¿cuántas horas de TV abierta has visto?

Sin embargo, cuando pregunto sobre la radio la cosa cambia. Muchos son aficionados a ciertos locutores y programas en el día y hora que estos aparecen. Fuera de Game of Thrones, no me viene a la mente ningún programa de TV (fuera de las transmisiones deportivas) que la gente ajuste sus horarios para poder ver. Nos hemos acostumbrado a tener el contenido cuando queramos, sin comerciales y en calidad óptima.

Mi teoría es que la radio no ha sido sustituida por el internet por las siguientes razones:

Teoría de usos y gratificaciones: los asiduos a esta columna saben que soy medio nerd de las teorías de comunicación, pero ésta ilustra perfecto por qué pienso que la radio sigue vigente. La radio sigue vigente porque nos acompaña, hace que no nos sintamos solos. La radio muchas veces está como “música de fondo” de muchas de nuestras actividades. La radio nos acompaña en el auto y sí, aunque existe Spotify, la empresa ha hablado de lo difícil que está siendo conquistar a los de más de 30 años.

Portabilidad: La radio es el único medio de comunicación que se monta en otros canales, pero preserva su esencia. Me ha tocado ver en el estadio de Leones a personas con sus radios viendo el partido, pero escuchando la narración. De igual forma, mucha gente descarga podcasts con anuncios para escuchar en sus trayectos de coche.

Los coches no tienen internet: señálenme a alguien con datos móviles ilimitados. El streaming audiovisual ha prosperado por el internet “fijo” de los hogares, oficinas o lugares públicos y la cantidad de datos a descargar es ilimitada. Mientras que yo no pueda reproducir en mi auto todo lo quiera “sin pagar extra” por mi plan de internet estaré cosido a la radio. Una cosa más del tema automotriz: la radio tiene muchos usuarios únicos: es más fácil cambiarle a una estación mientras conduces que estar escribiendo en las teclas del celular lo que quieres hacer sonar.

La radio es fiel, es noble. No necesitas la total atención de la gente para que permee tu mensaje. ¿Cuánto tiempo más lo logrará?