CONEXIÓN VIRAL: Marketing de Influencers: ¿Estafa o Utilidad?

Un “influencer” es una persona que tiene cierta credibilidad en un tema concreto. Son individuos en los que confiamos y respetamos por su conocimiento de un tema y su capacidad de moldear juicios de valor de algo o alguien.

El “marketing de influencers” es la versión digital de lo anterior, quitando los límites físicos; hoy podemos ver en nuestros dispositivos “influencers” de moda, fitness o videojuegos de cualquier parte del mundo y en cualquier momento.

Ahora: ¿Tu empresa tiene que contratar influencers? Depende de qué vendes y depende del “influencer”. Te damos unos tips:

- Elige “influencers” que tengan bien definida su personalidad y su carácter. Mientras más claros sean los valores que representan o el conocimiento que transmiten, mejor. Uno de los errores más comunes del marketing de influencers es que las empresas se fijan sólo en número de seguidores, pero pasan por alto lo que este influencer representa y corren el riesgo de enviar un mensaje equivocado.

- Un influencer debe de ser capaz de comprobarte que sus números son reales. Personalmente, cuando me piden contratar un influencer, yo siempre pido métricas para poder comprobar que:

o Los seguidores son reales.

o Los seguidores son del género, ciudad o edad que me interesa impactar.

o El ratio de interacción contra publicación promedio.

o Experiencia con pauta empresarial.



- Los influencers no son expertos en tu negocio, son expertos en el suyo. Si contratas a alguien para que hable de tu marca debes:

o Tener claro tu objetivo.

o Preparar un “guion” de los puntos fundamentales que tienen que estar en la publicidad para que, en su estilo, el influencer los toque.

o Haz lo posible para que los influencers conozcan el producto o servicio antes de que se suelten hacer recomendaciones: la mejor manera de opinar naturalmente sobre algo es si se conoce bien con anterioridad.

- Establece desde el inicio las condiciones, las fechas de pago, y los temas legales y fiscales. Esto te dará certeza y te facultará a exigir resultados y métricas.

Existen muchos tipos diferentes de influencers:

- Celebridades: Normalmente, las celebridades trabajan con las marcas más grandes. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene 152 millones de seguidores y cobra por foto al menos $400,000 dólares (unos 8 millones de pesos mexicanos).

- Macro Influencers: Normalmente en esta categoría están aquellas personas que tienen un gran número de seguidores, no son celebridades, pero si autoridades en ciertos temas. Los macroinfluencers normalmente tienen una red social base donde son seguidos por mucha gente y sus otras cuentas fungen como accesorios. Algunos tienen agentes, otros no.

- Micro Influencers: Son personas—locales normalmente—con entre 1,000 y 100,000 seguidores. Contactarlos no es tan complicado, pero normalmente los contratos son informales y no entregan métricas. Eso sí, este tipo de influencers es el más asequible para la mayoría de las marcas ya que sus paquetes van desde los $2,500 pesos (sin factura).

Un 57% de los usuarios busca información de los productos que desea por medio de las redes sociales antes de realizar la compra, pero 93% son influenciados para comprar o no dicho producto o servicio. Un influencer se “brinca” las barreras naturales que ponemos al entrar en contacto en publicidad y al considerarlos nuestros “amigos” la publicidad se filtra más fácil en nuestra mente.