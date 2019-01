CONEXIÓN VIRAL: La tecnología no está exenta de los problemas sociales…por ahora

Desinformar sobre informando” parece ser la nueva política de los medios de comunicación en nuestro México. Lea usted el periódico o portal digital de su preferencia y páselo por el ojo crítico: cada vez menos objetividad y cataratas de subjetividad.

La inestabilidad que se vive en varias ciudades del país por el tema de la gasolina nos llega más como un problema político que como problema social. Ha sido sorprendente la cantidad de notas—a favor y en contra— que han surgido y que se han compartido de manera viral a través de las redes sociales sin la más mínima comprobación de hechos.

Me permití hacer una búsqueda en Google Estados Unidos usando el término “México gas shortages” y los resultados son terribles para nuestra imagen: que si es una crisis auto infligida por el presidente, que si el aguacate para el guacamole del Super Bowl está en riesgo y la industria recibiría un duro golpe, que si la economía mexicana está comprometida por las decisiones actuales, en fin; un escenario bastante desalentador si como extranjero estás pensando visitar o invertir en nuestro ya vapuleado país.

Esta inestabilidad social está afectando al sector tecnológico a diferentes niveles, tales como:

- La gente va por la calle “informada” porque lo leyó en Facebook o Twitter y ha ocasionado que la sociedad mexicana se encuentre más dividida que nunca: está entre los que defienden a capa y espada las políticas del gobierno actual al grado mesiánico, iluminado y justificando cualquier decisión que se toma con “los de antes lo hacían peor” y los que pugnan por decir “se los dijimos era terrible y nos volveremos Venezuela”. El problema es que la polarización de las redes sociales está alimentando este fenómeno y no parece que se vaya a detener pronto.

- La operación de las compañías basadas en lo digital ha resultado afectada. Mercado Libre y Amazon México advierten que sus envíos podrían retrasarse por la crisis, situación que tiene molestos a muchos usuarios y que automáticamente desacelera el consumo. Esto es importante porque muchas empresas mexicanas dependen del comercio en línea para subsistir.

- Nos podrá gustar o no, pero plataformas tales como Uber, Uber Eats, Rappi o Didi, le han dado empleo a muchos mexicanos que han logrado salir adelante e incluso ganan mejor que en sus empleos de oficina “normales”. Si esta situación continua, no sólo se afecta las ganancias de estos proveedores de servicio sino de los mismos asociados, ya que sólo ganan lo que trabajan, no tienen ningún sueldo fijo ni tampoco prestaciones.

- México como marca país, está buscando posicionarse como industria emergente en el sector tecnológico e industrial y tratar de traer las millonarias inversiones que de ahí están derivando. Muchas empresas aún están dando el paso a operar con energías más limpias, pero en lo que eso sucede, siguen operando con diésel o gasolina. Esta inestabilidad no solo frena la inversión, sino que dificulta la operación diaria de las ya instaladas.

Se debe empezar a pensar en soluciones para el ánimo social y la reconciliación. Si este es en verdad el gobierno del cambio y de la transformación, una de las principales situaciones que debería modificar es la forma de abordar los problemas sociales para que se logre resolver el problema sin crear uno nuevo: la animadversión social y la anti sociedad que tiene dividido al país.