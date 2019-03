COLUMNA VERTEBRAL: Orgullos, filias y fobias partidistas en Yucatán...

El yucateco es un prototipo de ciudadano inmerso en el enorme mosaico de culturas y etnias que aun conservan un status a pesar de las mezclas sanguíneas- mestizos, Dzules, Mayas-, de acuerdo con el estudio del GM. Eleuterio Cabrales Espinoza, realizado durante más de 20 años recorriendo pueblos, ciudades, villas, hasta en lo más recóndito del solar nativo...

Don “ Elu”, como le dicen cientos de personas con las que ha entablado diálogo en busca de parámetros de comportamiento, gustos y preferencias sociales, hasta sembrar la teoría del “porqué somos así”, destacando lo recogido por la mezcla de ADNes, el investigador nos platica sus experiencias en respuesta acerca de nuestras indagatorias sobre “ conducta política y la vigencia del bipartidismo y sus corrientes de nuevo cuño”...

El Gran Maestro nos explica parte de una historia de varios siglos que aun pervive y que dejó su huella en el subconsciente popular...

Nos comenta que el aislamiento territorial y posterior incorporación a la república, no se dieron en buenos términos; sucesos bélicos desde la mal llamada “Guerra de Castas” dividió las preferencias- como bien asienta el extinto investigador Luis Alfonso Ramírez Aznar, en varios libros retrotrayendo mediante el hilo de las décadas “ Nachi Cocom”, “ De Colón a los Montejos”; “ Los que trajeron el Miedo”, “ Cisteil”, etc., cuyos vuelcos imperativos sociales no se borran, aunque...

Los nuevos tiempos a partir de la segunda mitad del siglo XX, a la fecha, han impactado preferentemente a los habitantes de la ciudad capital así como aún más , partiendo del nuevo siglo y milenio (2000), cuando sobrevino un alud de mexicanos que fueron poblando las áreas metropolitanas, hasta alcanzar otra mixtura de sentimientos y pensamientos que ya son patentes y presentes sobre todo a la hora de las decisiones electorales.

Mérida es el bastión pre clasificado como de preponderancia “panista”, -dice-, cuyas luchas por el poder ha tenido sus altibajos, según el candidato a la cabeza de ambos partidos ( PRI/PAN), tercereando alianzas que solo aportan los intereses de sus lideres o grupos antigobiernistas que no logran impactar en la contabilidad comicial...

Así las cosas, juegan un papel de primera mano, los empresarios y los medios de comunicación cuyas filias y fobias se traslucen en reuniones sociales y el vox populi comunitario que alcanza púlpitos, tribunas sindicales, etc., creando la percepción urbana que se traspola a municipios de la citada región metropolitana...

Tanto el militante tricolor, como el albiazul, se reparten distritos locales y federales lo que permea cual humedad silenciosa en ese subconciente ciudadano que lo hace suyo y solo lo manifiesta bajo el amparo de una mampara...

En el caso de los panistas, estos llevan con mucho orgullo la camiseta azul, más cuando son gobierno, como es el caso del ayuntamiento de Mérida que ha sido administrado por casi un cuarto de siglo con tan solo un breve tiempo de 2 años y 2 meses.

Por lo referente al gobierno del estado, durante el sexenio 2001/07, mismo que se empató con la alternancia en el gobierno de la república comandada por Fox, su “ administrador” local no supo mantener la hegemonía y enfrentar su sucesión, devolviendo los bártulos a otro gobierno priista, cuyo corte popular supo dejar buenas cuentas políticas y continuar otro sexenio más...

VILA...

A pesar de recurrir al bombardeo publicitario de ser el “ mejor gobernador de México”, Rolando Zapata Bello, rodeado de un estrecho círculo de sus allegados, perdió el piso y entregó las riendas del poder a un joven salido de las filas empresariales: Mauricio Vila Dosal, quien por azares del destino, primero se colocó en una diputación local, luego aprovechó el error de “ Vallarta” y saltó a la alcaldía y lo demás es “cosa juzgada” ...

Sin embargo, a pocos meses de asumir el encargo, aquellos panistas del orgullo partidista, miran con recelo a la administración “ Vilista”, cuando gente sin experiencia ni conocimientos de lo nuestro, cometen desfiguros mostrando el cobre de la ignorancia y la prepotencia, que los involucra en la pendejez más vergonzosa... al tiempo/ Dahemont/ DHM/NEWS.