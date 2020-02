COLUMNA: Dengue Político...El dengue del PIB (parte 2)

-Entonces Mosquito, ¿tú estás de acuerdo en que nos quiten nuestras ganancias del pasado para repartirlas entre todos? -

No compañero, tus ganancias del pasado nadie te las puede quitar, a menos que no hayan sido hechas mediante procesos lícitos. Lo que sucede es que, en una verdadera democracia, hay dos mecanismos para redistribuir más equitativamente el ingreso, que son los impuestos y la inversión pública productiva. En los esquemas tributarios justos, paga más impuestos quienes más ingresos tienen, pero el recurso público se invierte en obras y programas que beneficien por igual a todos.

- Pero, no me digas que los programas sociales son inversión pública productiva; como el dinero que le dan a los adultos mayores, o el dinero que se gastan en el programa de los “Ninis” –

No, esos son subsidios, que déjame decirte siempre han existido, pero ahora, se aplicaban de diferente manera.

- ¿Ah sí? ¿y para qué sirven los subsidios y cómo benefician a la economía? –

Bueno, imagina que la economía es una máquina que para arrancar necesita un empujón, pues bien, los subsidios son esos pequeños empujones para que la economía arranque. Como te dije, siempre se han dado, lo que pasa es que, en el pasado, se daban principalmente a la inversión y la producción, para generar empleo y empezar el ciclo económico. Sin embargo, las más de las veces se convertían en verdaderos “fondos perdidos”, principalmente porque al final se producían bienes o servicios para los cuales no había demanda, porque no había mercado o porque los consumidores no tenían recursos para comprar lo que se producía.

Ahora se está intentando un nuevo esquema de subsidios, en el cual, se subsidia el consumo. La gente que recibe el subsidio, no se puede comer ese dinero, y por lo tanto lo tiene que usar en la compra de bienes o servicios, esta demanda da lugar a una producción más segura de ser vendida, y, por lo tanto, los empleos generados, tienen una mayor expectativa de vida. Y así, el ciclo empieza sobre bases más seguras. De esta manera, los productores (que son quienes más impuestos pagan) aumentan sus ventas, se aumenta la recaudación tributaria, y debe crecer la inversión pública productiva.

- Si Mosquito, todo eso suena muy bien, pero no me digas que el presidente no lo hace también con un fin electoral para ganar adeptos –

Pues claro que sí compañero, ningún político hace nada sin esperar ganar votos y adeptos a cambio, pero hay quienes lo saben hacer bien, y hay quienes de plano no lo saben hacer.

Pero volviendo a tu pregunta inicial sobre el PIB; pues claro que es importante que el PIB crezca, pues imagínate un escenario donde los ingresos son los mismos, pero la familia crece, cada vez le tocaría menos a cada quien.

Sin embargo, para nuestro país, a pesar de no haber crecido en 2019, la situación aún aguanta, pues el PIB total andará por el orden de los 1,034,622 millones de Euros y el PIB per cápita será del orden de 8,200 Euros por habitante, o sea que cada quien recibiría 169,840 pesos al año, y así, una familia de cinco, tendría 70,451 pesos al mes para vivir, lo cual sería suficiente para vivir bien. Pero como nuestro índice de Gini no anda muy bien, hay muchas familias que sobreviven con menos de 3,000 pesos al mes. De ahí la importancia de trabajar en el mejoramiento del índice de Gini, a la par o por delante del crecimiento del PIB.

De hecho, el propio economista Simón Krusnets (1901-1985) creador del concepto del PIB, claramente especificó que, ni el PIB, ni el PIB per cápita son indicadores correctos para medir el bienestar de una nación.

- Bueno Mosquito, ahora me queda un poco más claro tu dengue del PIB, pero entonces ¿qué hay con el PIB yucateco? –

Bueno, ese sí que es importante que crezca, especialmente porque cada vez son más los invitados, o los que se invitan solos. Sería un verdadero dengue que no alcance para todos.

El Mosquito.