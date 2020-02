COLUMNA: Dengue Político. El Dengue del PIB

- Oye Mosquito, ¿cómo está eso de que, a cada rato dices que, el PIB es tan solo un manjar de la cocina yucateca? ¿a poco no sabes qué es el Producto Interno Bruto? ¿eres ignorante en economía, o te está afectando el dengue?

Bueno, primero recuerda que yo soy molestoso por naturaleza, pero no compañero, claro que sé que es el PIB para la economía, solo lo digo para molestar a aquellos que han querido sobre dimensionar el hecho de que la economía de nuestro país tuvo una contracción del - 0.1% en 2019, y de forma alarmista quieren que la opinión pública se preocupe más de la cuenta, inventando que este hecho es solo el principio de una gran recesión que llevará a nuestra economía a una catástrofe sin precedente.

Primero, si esto fuera así, el país hubiese desaparecido en 1996, después de que, en 1995, el PIB cayó -6.29% o después de 2009, cuando nuevamente cayó -5.29% y ni que decir cuando en 2001 y 2002, cayó dos años consecutivos, -0.4 y -.04% respectivamente. De hecho, yo me hubiese preocupado más en 2001, 2002, porque siempre después de un año malo, el siguiente debe ser mejor, porque la comparación es contra una cantidad igual o menor.

- Oye, te entiendo, pero haz de estar bien afectado por el dengue, para decir que la economía está mejor que antes –

Bueno, nuevamente entiendo lo difícil que es de creer esto último; pero dame chance te explico.

Hay dos formas de ver y analizar la economía: de acuerdo a su valor absoluto, o de acuerdo a su valor relativo. Verlo de forma absoluta, equivale a ver los números y compararlos sin mayor análisis y concluir, como es lógico, que 2 es mayor que 1. Para los fines de un país y sus habitantes, tenemos que hablar de economía social, o sea, ver los números en relación a lo que representan para la población, y es cuando el valor total de la producción (PIB) tiene que ser analizado en función de cómo se reparte entre la población, para tratar de conocer el nivel de bienestar general de la misma población.

- Ah, entonces por eso existe el PIB per cápita, o sea, del total de la producción, cuánto le toca a cada ciudadano –

Nuevamente, si y no, pues el PIB per cápita en su cálculo matemático, resulta solamente un promedio, que no necesariamente resulta cierto para todos los individuos que conforman la población. Te lo explico; si un negocio vende 100 pesos al mes y somos cinco socios (supuestamente en partes iguales) entonces nuestro PIB per cápita es de 20 pesos por chola.

Pero, si por alguna razón, un socio se pasa de abusivo, y se apodera del 80 % del ingreso, a los otros cuatro solo les tocan 5 pesos por chola. Algo parecido pasa en nuestro país, donde el 20% de la población posee el 80% de la riqueza. Y, por lo tanto, aunque el próximo mes vendamos más, siempre algunos se quedarán con la mayor parte.

Así que, más allá de que si vendemos más o vendemos menos, para mantener la paz social, hay que asegurarnos de que la distribución del ingreso sea más equitativa, porque si la tendencia es que, cada vez menos individuos se apoderen de lo mayor parte del dinero, tarde o temprano, todos acabaremos siendo pobres, a excepción de 1 (Índice de Gini = 1)

Al presidente se le puede acusar de no haber cumplido su palabra de hacer crecer el PIB, como también ha fallado en su promesa de no componer otras cosas al día siguiente de llegar a la presidencia, inclusive le podemos recriminar su falta de humildad para reconocerlo, pero económicamente, está haciendo lo correcto.

- Entonces, ¿tú eres de los que están de acuerdo de que nos quiten más a los que si trabajamos, para dárselo a los flojos? -

No compañero, no se trata de quitarle nada a nadie para dárselo a otros, simplemente se trata de repartir mejor lo que es de todos.

Continuará …