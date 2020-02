COLUMNA: Cuentan por ahí...Una realidad oculta

Mientras el Congreso estatal debatirá de nueva cuenta sobre la legalización de los matrimonios igualitarios, para adecuarlos al nombramiento de Yucatán como entidad piloto en el país para atraer al turismo LGBT+; “María” levanta su pesado cuerpo apoyándose en los brazos de la hamaca y, antes de que el sol despierte de su modorra, se apresta a preparar y servir el desayuno a 30 personas con VIH/Sida, en el albergue Oasis San Juan de Dios; labor que realiza desde hace 10 años por agradecimiento, cuando otras puertas se le cerraron. Luego de sus labores y con los nervios a flor de piel, se cambió el vestido, por primera vez será entrevistada.

En plática en un parque de la ciudad, María mostró el buen tesorero que tiene en su corazón y sin mostrar odio o rencor contra persona alguna, contó su penuria: con dos meses de embarazo, llevó a su primer hijo al O’Horán para que lo atendieran de una convulsión. Los análisis revelaron que tanto madre como hijo eran portadores del virus. “¡Siempre he sido fiel!”, se lo juró entre llantos al médico, quien lamentó que desafortunadamente el número de mujeres contagiadas en la entidad va en aumento, aunque aún es una por cada 10 hombres. “Afortunadamente -agregó el doctor con expresión seria-, no hay casos en sexoservidoras, no podemos hablar de una alerta sanitaria; la mayoría son amas de casa, como usted”. “¿Y existe alguna campaña para frenar este problema?”, preguntó la mujer a un rostro que no le dio respuesta.

Por el hijo que traía en el vientre, María fue canalizada al Centro Ambulatorio para la Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, mientras su primer hijo se quedó internado en el nosocomio, por lo que vivió su embarazo entre ambos hospitales. También fue a ver a su primer marido, al penal donde estaba recluido desde dos años después de casarse, donde le reveló: “Mis amigos me violaron aprovechando que estaba bien borracho, no te quería decir para que no me abandonaras”.

Al nacer su pequeño, “sano, gracias a Dios”, y ser dado de alta su otro hijo, la familia se fue a vivir al oriente del estado, en casa de su suegro, quien le negó cualquier ayuda por su enfermedad. En apoyo, su marido se refugió en el alcohol. Un día se enfermó su hijo menor de bronconeumonía y acudió al hospital de la comunidad, donde sabedores de la enfermedad de la madre los aislaron en un cuartito, sin tanques de oxígeno, a pesar de que el pequeño no era portador de la pandemia, “y a la mañana siguiente, cuando se asomó el doctor…los pulmones de mi bebé ya no habían resistido”, relató con las lágrimas mojando sus mejillas.

Regresó a vivir a Mérida y la vida le cambió al encontrar un Oasis, donde su encargado, Carlos Benavidez, la acogió y financió la educación de su hijo. En el albergue, María encontró sentido a su vida: tiene una nueva pareja, su hijo casi termina sus estudios y ya trabaja, pero sobre todo por primera vez se siente útil, le encontró amor a servir a los demás.

Mientras la luz ilumina el camino de María, Yucatán vive a oscuras, se disputa los primeros lugares en VIH. Los investigadores alegan poca inversión del sector salud para prevención. Las campañas no existen ni en la memoria y, “por incitadores”, los condones ya no se asoman en las clínicas. A su vez, las pláticas de prevención sexual en educación básica han sido guardadas en el desván; por el tabú existente en el estado con mayor porcentaje de jóvenes embarazadas. Aprovechando que es una “enfermedad oculta”, hasta por los propios “infectados”, el gobierno prefiere gastar 70 mil pesos en canapés para promover a la entidad como destino gay friendly.

