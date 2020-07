Buscan el Idaipqroo amigos y recomendados

Jorge Domínguez, periodista

El Congreso del Estado dio a conocer ayer la lista de aspirantes a dirigir el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (idaipqroo). Lo conforman 41 hombres y mujeres algunos de ellos avalados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y otros, simples recomendaciones entre las que destacan varios personajes de la política local.

Desde asesores políticos, ex consejeros de partidos políticos, ex legisladores, parejas sentimentales, hijos de ex alcaldes, periodistas y, hasta anteriores integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial forman parte de la lista que la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura dio a conocer ayer.

Entre otros destacan, Luis Antonio Alamilla Villanueva actual asesor de la diputada Reyna Durán; el panista Hassan Medina Rodríguez, la priísta y borgista Marisol Balado Esquiliano ex integrante del Consejo de la Judicatura y lideresa del Grupo Político México; el periodista Rafael Briceño y la ex administradora del ISSSTE y actual pareja sentimental del diputado local Carlos Hernández Blanco, Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman.

Destacan igual Aracely Pastrana Sánchez hija del fallecido edil de Chetumal, Hernán Pastrana; José Emilio Villanueva Chan hijo de Manuel “Milicho” Villanueva, Juan José Moreno Dzul, , Claudia Ávila Graham, Juan Carlos Chávez Castañeda, María Isabel Pérez Romero, Randy Salvador Bastarrachea de León quien fuera administrador del propio Idaipqroo.

También fue postulado Marcos Kennedy Mayo Baeza, Cristina María Piña Avilés, Luis Alain Matos Argüelles, Luigelmi Alina Rosado Teyer ex empleada del Idaipqroo, y José Antonio Barón Aguilar quien fuera hasta febrero pasado director del periódico oficial del Estado; el ex

; Elías José Abuxapqui Adam primo del ex edil Eduardo Espinoza, Sergio Avilés Demenegui, Félix Díaz Villalobos ex director de Protección Civil en Cancún.

Se suman Luis Alfonso Chi Paredes empleado administrativo en CAPA y ex funcionario de la desaparecida PGJ; Aida Ligia Castro Basto, Karina Friné Arjona Rivera, el ex jefe policiaco de Chetumal, Didier Felipe Vázquez Méndez, así como Eduardo Ovando Rivera hijo del ex senador Eduardo Ovando; Landy Beatriz Blanco Lizama, Magaly del Socorro Canto Chacón, el ex diputado local Marcos Basilio Vázquez, y Juan Pablo Ramírez Pimentel.

La lista es larga, muy larga e incluye, de todos los colores, de todas las filiaciones y todas las corrientes políticas, faltará saber en manos de quien quedará el manejo de la información pública y gubernamental del Estado.

En otro punto…La edil de Solidaridad, Laura Esther Beristáin Navarrete fue balconeada ayer ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por hechos presumiblemente constitutivos de corrupción, tras utilizar una empresa fantasma para llevar al cabo obras como la remodelación de la Quintana Avenida.