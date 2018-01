Breve resumen de lo que fue, es y será la Navidad

Ha pasado la magia navideña… Ya se entregaron los regalos y la fiesta culminó con la magia de los Reyes Magos ya viste a tus familiares, empiezas a quitar algunos adornos, los suéteres van regresando al fondo del ropero. ¿Pero qué pasa si en realidad no tuviste la oportunidad de tener una “Feliz Navidad”?



Pensemos en las personas que decidieron emprender el vuelo lejos de casa, los que tuvieron que trabajar o decidieron no ir a la cena familiar porque al otro día debían madrugar para el trabajo. Todos aquellos, que desafortunadamente perdieron a sus seres queridos y con esto, la tradición de reunirse cada 24.



¿Qué pasa con los que no participaron en el intercambio de regalos en la oficina? Porque ya tenían el sueldo destinado a otros gastos. ¿Qué hay de las personas que no recibieron regalos de Navidad? Específicamente, ¿qué pasa con los niños que no crecen con la magia de que Santa Claus o el Niño Dios les traerán regalos?



Este año reflexioné acerca de lo afortunada que soy, siempre me ha gustado valorar los detalles más mínimos, esos que vienen del corazón. Fue la primera Navidad en la que no vivía en casa de mis papás, lo que me hace valorar a mi familia el triple.

Esto me hizo dar cuenta de lo afortunada que soy, no por lo material, sino por tener personas que se tomaron un momentito de su vida y de su esfuerzo, para buscar algo que hiciera feliz a alguien más.



Así que eché un breve vistazo a mi resumen navideño… lo que me dejó un poquito en banca rota, pero con lo que logré darles detallitos a todos aquellos que aprecio desde el fondo de mi corazón.

El famoso intercambio godín y, en el que debo reconocer, es el primero en el que participo, me fue de maravilla… mi amigo secreto, me regaló la tacita más linda de la historia.



Mis papás y hermanos se esmeraron tanto en mis regalos, mis amigos me conocen muy bien y mi persona favorita se lució con mi detallito y aunque estoy eternamente agradecida con ellos por todos sus detallitos, no saben que lo que más valoro es darme cuenta de lo afortunada que soy por tenerlos en mi vida.



Así que si tú eres de los queja porque su regalo no fue lo suficientemente caro, grande o de tu agrado, reflexiona que afortunadamente tienes a alguien a quien le importas lo suficiente para comprarte ese detalle.



Antes de quejarte porque no te gustó lo que cenaste en Navidad, agradece que tuviste algo en la mesa, para esta celebración especial. Y por último, agradece por todas esas personas que compartieron contigo estas fechas, amigos, familiares, pareja… Todos y a todo.