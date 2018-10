Billete al fin del mundo

Hay viajes para reencontrarse, hallar el amor, olvidar una desilusión, iniciar una aventura, cambiar la monotonía cotidiana; o darse un regalo de cumpleaños.

Para Alicia Sornosa su periplo fuera de las fronteras españolas comenzó el día que la larga crisis económica, en España y en el resto de Europa, terminó expulsándola de su empleo y de su ingreso.

“Tenía una moto con la que recorría de Madrid a mi casa a las afueras de la ciudad, una moto normalita que me llevaba y me traía; y un día cuando la crisis estaba por todo lo alto, y lo había perdido todo decidí irme a viajar, a ver el mundo, a salir de la cotidianeidad… estaba cansada de ver gente que no te sonríe, que ni se preocupa por saludar­te”, confesó Sornosa.

Y esa huida en 2011 la ha llevado a dar la vuelta al mundo en moto y plasmar sus experiencias en un libro titulado “360 grados: una mu­jer, una moto y el mundo”, editorial Banda Aparte.

La autora llegó invitada por la Sociedad Geográfica Española, para presentar su libro en la Térmica, en Málaga, España con un auditorio a tope de moteros y moteras.

Durante su presentación, confesó que su mejor viaje es uno “construido con pedacitos de muchas partes” en el que esté la comida española, la sonrisa y la amabilidad de los mexicanos y también de muchos sudamericanos; con el orden de los japoneses pero igualmen­te un poco del caos de los tailandeses.

Nadie creería que esta aventurera de 45 años de edad nacida en Madrid, de complexión menuda y de estatura bajita tiene la fuerza física para mover su Ducati; una moto que en el mercado tiene un precio promedio de 10 mil euros, aproximadamente al tipo de cambio actual son 221 mil 400 pesos, y con una media de 200 kilogramos de pesaje.

Aunque sin duda demuestra que si quiere hacer algo “se puede lograr” sin importar las barreras, ni siquiera las del idioma o las más convencionales como ser mujer y moverse por el mundo “sola” como ella defiende y afirma que lo hace. Siendo capaz, inclusive de hacerle las maniobras mecánicas, a su propio bimotor.

Le pregunté en qué año inició sus rutas: “En 2011 fue el año que me estrené como via­jera de largas distancias, la vuelta al mundo la hice desde septiembre hasta abril de 2013”.

Los siguientes han sido sus itinerarios: en 2011 a 2013, vuelta al mundo salida desde España, Italia, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, India, Singapur, Australia, EU, Canadá, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina; en 2014, España-Japón saliendo de España, Francia, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Rusia, Kazajistán, Mongolia y Japón; en 2015, Espa­ña-Europa del Este saliendo desde España, Italia, Eslovenia.