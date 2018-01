¡Bienvenido 2018! Iniciando un año ecológico

Un nuevo comienzo para todos, para cumplir nuestros propósitos

Ya es un año nuevo!! Un nuevo comienzo para todos, para cumplir nuestros propósitos... Hay de todos tipos, los más comunes son bajar de peso, aprender un nuevo idioma, viajar, ahorrar más, entre otras cosas, pero realmente ¿cuántos cumplimos? Ya he hecho muchas cosas que me he propuesto, y siempre en otros años había pensado en hacer o pensar en las mismas cosas,pero éste año quise proponerme cosas diferentes. Obvio, con el comienzo de esta nueva etapa con el programa de ecología, me he vuelto más consciente con las decisiones que tomo en mi día a día y apegándome a esta nueva forma de vida más amigable con el medio ambiente, decidí proponerme cosas nuevas. Llegué a unos objetivos porque pensando en qué hablar en el programa, llegué a la conclusión que quiero un año nuevo sustentable, y ¡me encantó! creo que es una excelente forma de hacer un cambio, tanto para ti como para el mundo en el que convivimos.



El primer propósito es “reducir el consumo de agua”, ¿Realmente eres consciente de cuánta agua utilizas y qué harías si nos la limitaran por que es escasa?, por lo general vemos este recurso como algo muy cotidiano, pero cuando nos quedamos sin agua en la casa, ahí vemos realmente el valor que tiene. Estamos a punto de terminar con este recurso y si no lo cuidamos hoy, pronto habrá conflictos por ella y para qué esperar a que eso pase, mejor empecemos a ahorrar agua desde hoy. En febrero está sustituir los focos incandescentes por ahorradores de energía, y con esto podemos empezar a ser conscientes de lo que es tener luces prendidas por todo el día. Hablando con Raúl sobre este tema, llegamos a la conclusión de que en muchos lados la luz está incluida, por lo cual, no importa si está prendida o no, pero hay que ver más que eso, no es por gastar o no, si no lo que significa no cuidar la luz y dejarla prendida. En marzo, conocer un área natural protegida, que si en Cancún puedes ir al parque Kabah, o si estás en otro estado, puedes visitar la página de la CONANP , ellos tienen una lista de las 182 áreas naturales protegidas y algunas reservas en todo el país, así que hay muchísimas opciones.

En abril, crear tu propia composta, es algo increible porque viene con el reciclaje de tu basura, tienes que separar tus productos orgánicos para poder hacer este propósito, ojo, no te recomiendo usar heces de tus perros, carne o huesos, ya que son los ingredientes perfectos para una pestilencia que no te deseo y se pueden hacer plagas que seguro no querrás en tu casa.



En mayo ser voluntario en un proyecto, en el mes en el que empieza la temporada de tortugas en la que te puedes ser voluntario, o hasta puedes organizar limpiezas en parques de tu colonia. En junio comprar productos locales y orgánicos, que lo he experimentado y no te vas a arrepentir, además de que haces feliz a una personas directamente, muchas cosas mexicanas son super creativas. En julio plantar un árbol, en agosto cultivar un huerto y consumir de él . En septiembre, reducir tu uso de papel, en octubre, caminar más y usar bici, en noviembre llevar bolsas reusables para hacer el super, y por último en diciembre, envolver los regalos con material reutilizable.

En fin, estas son las propuestas de propósitos para el 2018, a mi me pareció buena idea, y la aplicaré, ¿y ustedes?