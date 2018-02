Bienestar integral: ¿Te gusta el gimnasio o es tu propósito de año nuevo?

El gimnasio, contrario a lo que mucha gente piense, no se trata de competir contra la persona que tienes a un lado, por tanto, si eres nuevo, toma conciencia que vas a levantar poco y no puedes compararte con la gente que lleva años ahí y si eres un veterano de las pesas, entenderás que es mejor la calidad del movimiento que la cantidad de peso, ¿A poco no?

Calentamiento previo a cualquier actividad. Correr no es calentar, de hecho, correr en frío puede terminar en el peor de los casos en un desgarre… ¡No lo hagas! Calentar significa hacer movimientos en todas las direcciones posibles, sin peso, pero con múltiples repeticiones.

Muchos estudios han demostrado que hacer cardio previo a levantar pesas puede disminuir tu rendimiento y ocasión ar lesiones por el consumo de glucosa que esto ocasiona en el organismo, así que si quieres cargar más peso sin forzar tu sistema músculo-esquelético, deja el cardio para el final.

Levantar pesas, es un proceso más complicado de lo que parece, a pesar de que el ejercicio que hagas se llame ‘press de pecho’ o ‘curl de bíceps’, los músculos alrededor de estos trabajan, es decir, para hacer press de pecho, igual debes usar los músculos del antebrazo, espalda y hombro para estabilizar la barra, por tanto, también debes calentar estos músculos para evitar lesiones.

¿Quién no ha visto a personajes en el gym que, al momento de levantar sus pesas, parecen columpios? O se retuercen de una manera poco funcional con tal de levantar una pesa más grande, esto es lo peor que le puedes hacer a tu pobre cuerpo que no tiene culpa de nada, mientras menos movimientos extraños hagas para levantar una pesa hagas, menos probabilidad de lesión tienes… si no la puedes levantar sin llevar tu cuerpo a otras direcciones… Bájale.

Si te gusta consumir ayudas ergogénicas (mejor conocidos como ‘chochos’) antes de ir a ‘doblar fierros’, sé consciente y no te excedas, por más que el óxido nítrico te haga correr tres horas sin cansarte, créeme que cuando baje el efecto, necesitaras una ayuda, pero de una silla de ruedas si no es que con suerte no terminaste desgarrado.

Si en la noche te despierta un dolor terrible en la pantorrilla o en la planta del pie, de esos que hace que se doble el dedo y una que otra lagrimita… déjame decirte que te hace falta hidratación, eso refiere falta de potasio en el cuerpo, el cual es un electrolito esencial, ¿Alguna vez viste a un tenista comer un plátano entre juego y juego? Bueno el plátano es una gran fuente de potasio, no es tan mala idea.

Quizá después de este punto, tu vida no vuelva a ser la misma y termines pensando que toda la vida lo has hecho mal… quizá no… pero calentar y estirar no es lo mismo, y estirar específicamente se hace hasta el final. Estudios han demostrado que el estiramiento es una forma de relajar la musculatura, entonces, ¿para que relajar un músculo que va a hacer una actividad física? Mejor actívalo y caliéntalo, es decir, haz movimiento para que aumente la circulación sanguínea.

‘El descanso es parte del entrenamiento’ es una frase muy sabia, pero no significan cinco minutos de Facebook leyendo publicaciones de tus conocidos. Entre ejercicio y ejercicio, esto podría enfriar los músculos y al momento de retomar, causar una lesión, lo mejor es tomar un cronómetro y según tus objetivos en el gym, variar entre 45 segundos y dos minutos, el descanso entre ejercicio y ejercicio.

Si la vida te dio la espalda y no decidiste tomar ni uno de los consejos anteriores, ‘porque a mí no me va a pasar’, y resulta que terminaste derrotado ante una máquina, lo mejor que puedes hacer es contactar a un profesional que te ayude a recuperarte lo más pronto posible con tus debidas terapias, y así puedas volver al gym sin ninguna molestia, si piensas que ‘solito se cura’ puede que, en vez de necesitar pocas terapias, necesitas muchas más o peor… terminar en el quirófano. Sí, eso es grave pero ya saben que ‘un gran poder (como ir al gym) conlleva una gran responsabilidad (como cuidarse).