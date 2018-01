Bienestar integral: Alejandra Torres

La psicología en la actualidad

¿Alguna vez has escuchado eso de que los psicólogos son para los locos? Erróneamente se ha considerado que las personas que asisten con un psicólogo lo hacen en consecuencia de un evento traumático, o porque tienen algún diagnóstico psiquiátrico, o bien, porque no tienen en qué ‘gastar’ su dinero; pero no es así.

Si tu acercamiento con un psicólogo ha sido en el ámbito terapéutico y, actualmente estás considerando tomar una terapia, te sugerimos lo siguiente: busca que la recomendación del psicoterapeuta venga de alguien de confianza y que conozca la trayectoria profesional; en tu primera sesión no dudes en preguntar qué entrenamiento ha recibido al respecto y el tiempo de práctica que tiene con esa corriente; solicita su cédula profesional y revisa que sean datos verídicos. El terapeuta debe explicarte el tipo de metodología a utilizar y debe de darte un consentimiento informado por escrito con las condiciones de la terapia.

Existen varias orientaciones terapéuticas y su valor principal es la evidencia científica al respecto de la eficacia de sus tratamientos. Hay dos principales vertientes: la directiva en la que el psicólogo tiene mayor interacción asigna tareas y actividades al paciente (Cognitivo–Conductual, Gestalt, Neuropsicológica, Posmoderna), y las no directivas o de escucha (Psicoanálisis y Humanista principalmente). El costo puede variar entre los $300 y $800 por sesión, la frecuencia usualmente es una vez por semana y la duración puede oscilar entre las 20 y las 100 semanas en promedio.

El psicólogo es un profesional formado para brindar la orientación adecuada para cada situación; no somos omnipotentes ni mucho menos perfectos, no damos consejos ni hacemos recomendaciones de vida, no podemos vivir la vida de nuestros clientes o pacientes; pero lo que sí podemos hacer es ayudar a encontrar las estrategias óptimas de solución ante cada una de las situaciones que se nos presenten.

Ahora bien, si quieres estar del lado del experto y estás interesado en estudiar psicología, investiga cuándo se realizó la última actualización del programa, si cumple con estándares nacionales e internacionales, quienes realizan y certifican esta actualización, si está acorde a las demandas sociales, si sigue las pautas éticas, si el programa es competitivo, si los docentes están certificados para las materias que imparten, si se cuenta con los espacios y convenios para la realización de prácticas, si se destaca un enfoque didáctico y por competencias o sigue normas tradicionalistas, etc.

Los ámbitos laborales en los que se desempeña el psicólogo son muy numerosos; el psicólogo puede trabajar como: terapeuta, asesor empresarial, orientador, investigador, docente, analista sociopolítico, asesor de mercadotecnia, analista de puestos, reclutador, perito, y más, aunque para ello puede ser necesario hacer una especialidad y actualizarse constantemente. Puede desempeñarse de forma independiente o pertenecer a alguna empresa en la iniciativa pública y/o privada, como: compañías, escuelas, clínicas, secretarías, despachos, organizaciones de ayuda, etc.

Si ya identificaste que te gusta comprender a las personas, escucharlas, se te facilita ser empá[email protected] (ponerte en el lugar del otro), te satisface ayudar a los demás, te gusta observar y analizar, eres inteligente, proactivo y disfrutas leer y aprender, entonces ¿qué esperas? La psicología te está esperando, todavía hay mucho por hacer.