Bendito sea el futbol

Mi sábado fue plenamente futbolero… Desde temprano se respiraba el ambiente del partido de México contra Corea del Sur. Llegué temprano a la oficina ya que tendríamos un en vivo (pueden verlo en Facebook de Diario la Verdad) previo a dicho partido.

Trabajar cuando hay partido es un arma de doble filo, por una parte obviamente me encantaría ver el partido acompañada de mi familia como muchos mexicanos, pero por otra me da gusto trabajar creando contenido al instante del partido.

Así que para mí, el México vs. Corea del Sur, tiene un significado doble, se me pone la piel chinita cada que el Tricolor juega y más, cuando me doy cuenta de lo afortunada que soy por poder trabajar en lo que más amo.

Llevo años siendo amante del balompié y es algo que va más allá de los 90 minutos. Me encantan las historias previas, el durante y el después de los partidos.

En esta ocasión, vi acompañada el partido por mis compañeros de trabajo y una lap para estar posteando la información. Una vez que terminó una larga jornada laboral, me fui a reunir con mi familia y, después de una merecida comida, nos fuimos al partido de mi hermano.

Soy de esas hermanas intensas que seguramente logra incomodar en más de una ocasión a su familia, por el nivel de gritos que produce durante los partidos y sí, he optado en no ir en algunas ocasiones porque se me ponen los nervios de punta cuando él juega.

Sin embargo, en esta ocasión me preguntaron si quería ir y sin dudarlo, dije que sí. No recuerdo haber escuchado que dijeran que el partido era donde mi hermanito jugaba de pequeño… no saben mi emoción al pisar esa cancha que de inmediato, me trasladó a un flashback de los buenos.

Recuerdo perfectamente los entrenamientos de mi hermano, todos los fines de semana nos la vivíamos en ese campo para ver toda la jornada futbolera. Ya saben, para ver al rival y, además, también porque jugaban unos amigos… así nació mi pasión pambolera.

A 11 de años de aquellos días, todavía se me pone la piel chinita sólo de ver jugar nuevamente a mi hermano en ese campo. Y de también ver cómo aquella niña que juró algún día trabajar para el medio deportivo, poco a poco lo va cumpliendo.

Al termino del partido, sin planearlo, decidimos irnos a ver el partido de Atlante contra América (pretemporada). Llegando al Andrés Quintana Roo, vimos pasar a la porra de las Águilas, por alguna razón la piel se me puso chinita.

Son esas historias, donde veo que el futbol realmente nos une, las que me hacen darme cuenta de lo mucho que me encanta el ámbito deportivo. El Estadio estaba lleno de gente con playeras de la Selección Mexicana, del América y del Atlante… Bendito sea el futbol, que nos da un gran pretexto para convivir en familia.





