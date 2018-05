Bendita sea la música...

Esta mañana me costó levantarme, para mi buena suerte mi celular sigue haciendo falso al momento de cargar así que nunca sonó la alarma, porque no tenía pila. Me meto a bañar para estar lista lo más rápido posible y me sentía triste por no estar lista a tiempo, venía muy seria de camino al trabajo, pero una canción en la radio hizo mi mañana.

¿Qué sería de nosotros sin la música? Creo que esta, ha estado presente en gran parte de nuestra vida, además, es una de las mejores terapias cuando uno no encuentra las palabras para expresar lo que siente. Seguro en alguna parte de la vida, dedicaste o te dedicaron una canción y no importa lo que pase, siempre va a ocasionarte un gran flashback.

Una de las pocas cosas de las que me arrepiento, es de nunca haber aprendido a tocar algún instrumento (sólo la flauta en la secundaria y nunca fui buena), también de no tomar clases de canto porque aunque canto en todos lados, sería una gran cortesía para los demás cantar afinado ja, ja, ja… sin embargo, se hace el intento.

De lo primero que hago al llegar a la oficina, es buscar ese playlist que me dé inspiración. Ya saben, esas canciones que nos motivan e inspiran más de la cuenta. ¡No les miento! Hay días que paso de escuchar las canciones más viejas de la historia, hasta llegar a la actualidad y casi siempre hago un salto por la salsa, en varios casos hasta cumbia y mariachi.

Sé que existen personas que son perfectamente capaces de concentrarse sin escuchar música, pero como yo me distraigo súper fácil me es más práctico concentrarme cuando vivo en mi burbuja con la música que aleatoriamente se va reproduciendo. Sólo de pensar en música, me da un escalofrío de flashbacks con miles de canciones.

Soy la clásica persona que cuando le preguntan cuál es su género favorito, no sabe qué contestar porque escucho de todo y normalmente todo depende del humor en el que me levante. Considero que la música nos ayuda a sacar nuestros sentimientos más profundos y cantar, es una de las cosas que más liberadoras me resultan.

Pero en fin, es hora de explotar la burbuja musical y regresar a trabajar…





-Twitter e Instagram: @lucruzc