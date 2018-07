Baúl del sol: ¿Y el salario mínimo AMLO?

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado cartas en varios asuntos generando propuestas que han levantado ámpula, pero hay un tema prioritario: el salario mínimo.

Si bien el planteamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, de elevar el salario mínimo a 102 pesos para fin de año, es bien vista por los millones de trabajadores formales que hay en el país, una de las dependencias que debería ocupar la atención del presidente es, sin duda, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Es ahí en donde el Consejo de Representantes determina la política monetaria y en donde un grupo de elite decide cuánto deben ganar los trabajadores.

El pasado mes de mayo, Coparmex hizo la primera propuesta de aumento al salario y fue rechazada bajo cuatro argumentos: la normalización monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos; la reforma fiscal estadounidense, la incertidumbre en Tlcan y la volatilidad por las elecciones.

El proceso electoral queda descontado; la incertidumbre del Tlcan seguirá en pie y los ajustes de la economía estadunidense ya se realizaron, así que toca el turno a la futura secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, quien ha planteado como su principal objetivo, que cuando llegue el final de su sexenio el salario mínimo se encuentre por arriba de la línea de bienestar que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que en este momento es de 94.06 pesos.

Se presume que el salario mínimo es la cantidad con la que una persona puede satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y esparcimiento, pero en la actualidad el salario mínimo es de 88.36 pesos diarios, y no alcanza.

El dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, explicó detenidamente que la propuesta se basa en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo sostenido.

Y además, indicó que la inflación no tiene incidencia en un ajuste salarial porque el crecimiento no impacta en los salarios contractuales de ahí que no se ha registrado una disminución del empleo ni tampoco hay un aumento en la informalidad.

Aunque el empresariado ha intentado en los dos últimos años revertir la caída del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, para empezar un repunte gradual de las percepciones económicas de la clase asalariada, uno de los pendientes es el de establecer las bases de la justicia laboral para el futuro, con el objetivo de que los factores de la producción no se vean afectados y pongan en riesgo la paz laboral que priva en el país.

Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario, como el dirigente de la Croc en Yucatán, Pedro Oxté Conrado al señalar que el aumento sería importante siempre y cuando los comerciantes no aumenten los precios, ya que la inflación y los impuestos pulverizarían el incremento.

Recordó que todos los años, cuando se habla del aumento al salario mínimo en automático se elevan los precios, y la situación económica de los trabajadores queda igual o peor de cómo estaba.