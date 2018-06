Baúl del sol: Rezagado en ventas en línea

Jaime Tetzpa

En tanto que las ventas por línea tuvieron un incremento del 100 por en la pasada edición 2018 del Hot Sale, en comparación con el año anterior y obtuvo 7.8 millones de visitas al día de acuerdo con Mercado Libre, Yucatán quedó rezagado en esta modalidad de comercio, dado que no existe la confianza en este tipo de negociación por parte de los empresarios ni los consumidores.

En el evento realizado del 28 de mayo al 1 de junio, el 52 por ciento de los compradores fueron millennials, el 55 por ciento correspondió a hombres y el 45 por ciento a mujeres, cifra superior a la reportada en 2017.

En el primer día de Hot Sale 2018, se realizaron siete mil 500 transacciones por hora dentro del portal según informes del director de Mercado Libre México, Omar Galicia, quien señaló que “es claro que cada vez más mexicanos se suman al comercio electrónico y es ahí que la industria en general, tenemos como objetivo común, garantizar la mejor experiencia de compra a través de oferta, financiamiento, seguridad, logística y servicio”.

Aunque las ventas aumentaron en todo el país, la Ciudad de México y el Estado de México fueron las plazas con más actividad, en tanto que Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz, se posicionaron como los estados que más transacciones realizaron durante la campaña.

El ingreso al portal se dio principalmente mediante dispositivos móviles, ya que el 75 por ciento de las visitas se efectuaron utilizando la aplicación de Mercado Libre.

Los horarios preferidos de los internautas mexicanos para comprar durante el Hot Sale, fueron en la mañana, de las 11:00 a las 13:00 horas y por la tarde, de las 18:00 a las 20:00 horas.

Las categorías más buscadas durante el evento fueron Electrónica, Hogar, Moda y Juguetes.

Para los organizadores del Hot Sale 2018, el impulso a la industria del comercio electrónico en México y sus participantes, continuará y seguirán aumentando la oferta año con año, con precios justos y alta calidad, a los consumidores.

La situación en Yucatán se debe a que muchos comercios no se han sumado a la venta on line debido a que algunos carecen de infraestructura o no tiene confianza en el comercio electrónico, pero deben evitar quedar rezagados porque la tendencia mundial es a través de esta dinámica que ciertamente ofrece mayor seguridad a los consumidores finales.