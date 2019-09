Baúl del sol: Reforma tributaria o nuevos impuestos

¿Quién dijo que no hay nada nuevo bajo el sol? La novedad es que ahora el servicio de todas las plataformas digitales será “un poquito” más cara a partir del uno de abril del año entrante, porque a unos señores se les ocurrió que el gobierno federal está dejando de ganar ingresos a través de la economía digital, por lo tanto deben pagar el IVA o en su caso el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según aplique a compañías como Netflix, Uber, Spotify, Prime Video, Airbnb, entre otras.

Vamos por pasos. El concepto de la Economía Digital, tomando el concepto de Wikipedia, es también conocida como “Economía en Internet”, “Nueva Economía” o “Economía Web” y se refiere a una economía basada en la tecnología digital.

Actualmente, la Economía Digital se ha ido entrelazando cada vez más con la economía tradicional hasta un punto en el que es difícil entender la diferencia entre ellas.

Sin embargo, dejando la teoría a un lado y entrando en la práctica, la pregunta simple es y a mí en qué me afecta? Pues qué cree? Que en todo. Ya que será usted el que pagará ese Iva o IEPS, como se les conoce por sus siglas.

Todas esas consultas que realiza en la web, la música y las películas que hasta hoy eran en apariencia gratuitas, deberán pagar ese impuesto que a decir de la Secretaría de Hacienda no son nuevos, puesto que en muchos países de América Latina ya se cobran.

Y para no contradecir al jefe AMLO, que jura y perjura que no habrá nuevos impuestos, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados dice que no es un nuevo impuesto, es una “reforma tributaria”.

En la vida diaria se trata de que ahora usted tendrá que absorber, es decir pagar, el nuevo cargo de todos los servicios que contrata mediante aplicaciones digitales, llámese Uber, Airbnb, Netflix y aquellas que se le ocurran.

La propuesta de Hacienda indica que el cobro de IVA sería aplicable a los servicios digitales que son de consumo final en los hogares o utilizados por las personas para su consumo individual y conllevan la descarga o acceso a lo siguiente:

Imágenes; Películas, Texto, Video, Audio, Música, Juegos, incluidos los de azar, Ambientes multijugador, Clubes en línea, Páginas de citas, Almacenamiento de datos, Obtención de tonos de móviles, Visualización de noticias en línea, Información sobre el tráfico, Pronósticos meteorológicos, Servicios de enseñanza a distancia, test o ejercicios y Estadísticas.

Así que la política fiscal no engaña, es tan clara como el agua ¿verdad?.