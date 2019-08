Baúl del sol: No más ciudades “fantasma”

El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, estuvo ayer en Mérida para poner los puntos sobre las ies en un tema escabroso para el sector de la construcción, pues calificó a los empresarios como voraces, al señalar que antepusieron sus intereses personales perdiendo el sentido de la función social que deben cumplir.

Fue tajante al mencionar que a partir de ahora el Instituto nunca más financiará “ciudades fantasmas” con los recursos de los trabajadores de México, porque desarrollar vivienda no es producir mercancía, sino sentar las bases para la construcción del patrimonio familiar.

“La vivienda no es una mercancía, no es una unidad de compra – venta; la vivienda es un espacio donde se ejercen derechos, siendo los principales el de tener una familia, un medio ambiente sano y libre de violencia”, dijo en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de esa dependencia que se encarga de facilitar los créditos para que el trabajador tenga una vivienda digna.

Aclaró que durante muchos años los constructores se llenaron los bolsillos con los recursos de los subsidios y de los trabajadores, sin importarles afectar la vida, la salud y la economía de miles de familias mexicanas.

Y puso el dedo en la llaga al mencionar que “lo tienen que entender los desarrolladores que se quejan mucho ahora, pero quisiera verlos viviendo en las casas que construyeron… sin servicios, ellos deben ser muy conscientes de que el desarrollo urbano es una cosa integral, porque no es posible pensar en el derecho a la educación, si no hay una escuela cerca o el derecho a la salud, si hay o no hay un hospital cercano”.

El mensaje no fue exclusivo para el sector yucateco, fue para todas las entidades, ya que durante su gira en Yucatán, acusó que durante años, en el viejo esquema de financiamiento del Infonavit, los desarrolladores se llevaron buena parte del subsidio gubernamental a sus cuentas personales.

Hoy le toca a los desarrolladores de vivienda demostrar lo contrario, pues con la desaparición del subsidio miles de casas recién construidas se quedaron a la espera de nuevos dueños, ya que las modificaciones al desaparecer el subsidio, muchos padres de familia vieron desaparecer también las posibilidades de alcanzar el crédito para obtener su patrimonio.

Otro aspecto determinante será el plazo para el pago de la deuda, ya que decir a 30 años era una hipótesis, pues la realidad es que se volvían créditos imposibles de pagar, ya fuera por lo atrasos en las mensualidades o por los crecientes intereses, aunque se diga lo contrario.

Ayer el funcionario estuvo de visita aquí y habló. Hoy le toca el turno a los constructores de vivienda.