Baúl del sol: Las tandas de las criptomonedas

Jaime Tetzpa

En realidad el término no existe, se me ocurrió denominarlo así para explicar la nueva tendencia de los inversionistas que desean integrarse a las comunidades de ahorradores de criptomonedas, pero no cuentan con el capital inicial.

Ante la euforia que ha despertado el Bitcoin en México y en especial en Mérida, un grupo de inversionistas tuvo la idea de facilitar a los interesados que no tienen la inversión, a conformar un grupo y retomar los modelos tradicionales de ahorro a través de las tandas.

Para que la tanda resulte interesante, se debe participar con dos mil pesos mensuales, de manera que al juntarse 10 personas se obtendrán 20 mil pesos, suficiente para cambiarlos por mil dólares que es la inversión inicial más atractiva.

Los números se rifan y sucesivamente se van incorporando los 10 interesados en el grupo de inversores. Según el método, esa primera inversión les genera dividendos al tercer mes, por lo que el resto de pagos de la tanda, se vuelve autofinanciable.

Vale la pena señalar que no se puede invertir lo que no se tiene. Es decir que no debe poner en riesgo el dinero de sus ahorros para los 15 años de su hija, o el carro que se quiere comprar o el enganche de la casa.

Debe invertir el dinero que no le hace falta, ese que puede arriesgar y que al poner a trabajar le dará dividendos más atractivos que cualquier banco, nada más que ahora su dinero se convertirá en moneda digital (criptomoneda), la nueva tendencia mundial del dinero virtual.

Quién no recuerda aquellos años cuando su mamá o su papá participaban en estos mecanismos de ahorro para comprar el primer carro de la familia, muebles o accesorios para la casa, entre otras cosas.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (Enif) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 43.7% de los adultos acostumbra a ahorrar a través de mecanismos diferentes a los ofrecidos por las instituciones financieras. Entre éstos, los más comunes son guardar su efectivo en casa, el más socorrido es debajo del colchón y participar en tandas (31.7% de las personas ahorradoras lo hace por medio de ellas).

La directora de la licenciatura en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Oliver Ambía López argumenta que las personas que organizan estos programas y algunos participantes, lo hacen porque requieren de dinero a corto plazo, pero también hay quienes lo ven como un método de ahorro a largo plazo.

Las tandas viven en una constante evolución, ya no sólo son para acumular dinero, existen algunas con el fin de adquirir cierto producto (aparatos electrónicos, vestido, etcétera). Algunas tiendas departamentales ya tienen el sistema de pagos y después de cubrir cierto porcentaje de la deuda adquirida usted podrá recibir el producto elegido.