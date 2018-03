Baúl del sol: Entre enfermos y reggaeton

Baul del sol: Entre enfermos y reggaeton

Hacía tiempo que no pisaba el interior de un hospital, ni siquiera para visitar a algún conocido… pero no hay tiempo que no se cumpla y el pasado fin de semana me tocó ser uno de los muchos pacientes que forman parte de las múltiples historias que se quedan entre las paredes de la sala de urgencias.

Los hombres de blanco me atendieron pronto, de eso no hay queja alguna, ya que se reunieron en mi entorno para detectar los síntomas y hacer su diagnóstico.

Pasaron algunas horas de las cuales no me percaté por el malestar que me llevó a ocupar una de las camillas de la sala en donde involuntariamente te conviertes en testigo del dolor ajeno.

Como cualquier empleado que goza de los beneficios del seguro social llegué al Hospital Juárez al comenzar la madrugada y ahí transcurrió el tiempo viendo cómo, lentamente, se deslizaba una gota tras otra del suero que pendía del tripié y llegaba hasta mi brazo por las sondas que para muchos son traumáticas.

Ignoro la hora, pero me despertó la voz de Shakira. Sí, leyó usted bien. Entre sueños escuchaba claramente a Shakira y Maluma con esa versión de ‘Chantaje’, que el 10 de marzo del año pasado la convirtió en la primera mujer en recibir un Latin Diamond en USA y el 1 de junio de 2017 ascendió a más de 2 millones 200 mil copias vendidas.

Eso fue el principio, al concluir la canción siguieron muchas más como La Gasolina y otras interpretaciones de Maluma, Ozuna, Bad Bunny, Nicky Jam, Daddy Yankee, J Balvin y quién sabe cuántos más.

El nivel del volumen suficiente para ambientar toda la sala, pues el único ruido que competía con la bocina oculta, eran los quejidos de mi vecino, quien llegó con un navajazo en la pierna izquierda; a su costado derecho, una señora recién operada de la vista que no soportaba los ojos y gritaba desesperada.

Entre sueños me extrañó el ambiente festivo. Hubo ruido y movimiento por el cambio de turno y los médicos hicieron la revisión correspondiente. Concluyeron su labor y los enfermeros procedieron a dar los medicamentos recetados. Otra vez hubo calma, pero fue interrumpida nuevamente por la música.

Y fue la misma, seguramente un mp3 con todos los éxitos porque duró más de tres horas continuas.

Me dieron de alta y pregunté quién determinaba qué tipo de música se puede o debe (porque les valen madre los pacientes) escuchar en la sala de Urgencias… La respuesta nadie la supo, como seguramente tampoco lo sabe el doctor Víctor Aldaco García, director del Hospital General Regional N° 12 Lic. Benito Juárez del Seguro Social.

Nos queda claro que nunca se dignará a darse una vuelta por la sala –y menos de madrugada– para ser testigo de cómo tratan a esos pacientes que gracias a sus contribuciones pagan las comodidades de todos los enfermeros y galenos que ahí trabajan.

¿Si usted hubiera estado entre los pacientes, cree que le hubieran dado ganas de felicitar al que pone la música?

