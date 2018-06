Baúl del sol: Entre cerveza y la euforia del mundial

Sin lugar a dudas fue un excelente día para muchos restaurantes que generalmente no dan servicio los domingos y menos en el turno matutino, pero gracias a la trasmisión del partido México vs Alemania tuvieron llenos absolutos, al grado de que su personal resultó insuficiente para atender a la clientela que eufórica siguió los 90 minutos del partido que marcó el debut de la selección mexicana y por fortuna, su triunfo.

La derrama económica fue bastante positiva porque los establecimientos se llenaron de aficionados ávidos de triunfo futbolero que sumado a la celebración del día del padre representó una doble partida.

La gerente de una de las firmas restauranteras ubicada en Paseo de Montejo, destacó que a raíz del partido de ayer, abrirán los domingos mientras dura el Mundial, ya que hay más trabajo para el personal y se generan buenas entradas.

Una de las bebidas con mayor demanda es sin lugar a dudas la cerveza, cuya producción ha crecido el 8 por ciento.

Dicen los expertos que se alcanza anualmente una producción de 2 mil 39 millones de litros y que las ventas en el plazo del Mundial Rusia 2018, alcanzarían la no menos despreciable cantidad de 18 mil 633 millones de pesos.

El ranking de las cervezas mexicanas está encabezado por Corona, le sigue Tecate, Victoria, Modelo e Indio.

El deporte es un ancla para la industria cervecera y no por eso es casual que las diferentes marcas sean patrocinadoras de eventos masivos.

Lo cierto es que aún se disfruta del triunfo mexicano, por lo menos hasta que no se escuche el silbatazo del primer minuto, el próximo sábado, contra otro de sus rivales fuertes: Corea.

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) estimó que el 44% de los capitalinos gastaría 579 pesos en promedio para ver desde casa el partido inaugural de México contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

En tanto, el 32% de las personas verá el partido fuera de casa, y tendrán un gasto promedio de 706 pesos. En ambos casos, la Canacope tomó en cuenta que sea un consumo moderado de bebidas y botana de cuatro hasta seis personas.

Para partidos en los que no participe México, pero que generen interés como el España-Portugal y Uruguay-Egipto, el gasto para verlo en casa será de 463.50 pesos. En cambio, si los capitalinos salieran a algún establecimiento erogarían 665.84 pesos, en ambos casos siguiendo el ejemplo de cuatro a seis personas.

En total, la derrama económica que dejará el mundial para los comercios en pequeño se estima en dos mil 500 millones de pesos, de acuerdo a la organización.

Esta derrama principalmente se dará en establecimientos como restaurantes, cantinas, bares, cafeterías, cocinas económicas, loncherías, venta de comida rápida, antojitos y otros establecimientos que incorporen pantallas de televisión.

También a este consumo se suma la compra de playeras y artículos alusivos, pero no se considera el gasto en sectores como el de las telecomunicaciones, el cual podría tener gran impulso por la necesidad de la población de ver los partidos a través de internet.

Sobre lo que piensan consumir para ver los partidos del Mundial en los que participe México, la primera opción son los refrescos, seguidos de café, fruta, jugos, postres, cervezas, agua, palomitas, antojitos, carnes frías, botanas, pollo frito.

La Canacope cuestionó a trabajadores y patrones sobre si verán los partidos del Mundial en horario laboral. El 51% de los entrevistados señaló que ya tienen un acuerdo entre patrones y empleados para ver los partidos, 22% aún no deciden si lo verán, 18% no tienen permiso para verlo, pero lo verán a escondidas y un 9% no lo verá por no tener permiso.