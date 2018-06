Baúl del sol: El despertar

Estamos a unos días de que la historia cambie para bien o para mal, eso depende de que cada uno de los ciudadanos emita su voto el próximo domingo de manera razonada. Es decir, que realmente apoye a los aspirantes a cargos públicos por convicción.

No hay mucho qué pensar. Los últimos tres meses fuimos víctimas del bombardeo publicitario con mensajes de políticos que sólo saben sacar provecho personal; otros se basan en la mentira y otros más en descalificaciones contra sus contendientes, pero no escuchamos las respuestas al cómo y de qué manera piensan obtener los recursos que les permitan alcanzar sus metas, mucho menos estrategias.

Pronto terminará un sexenio marcado por la impunidad, la corrupción y la violencia, pero eso no significa que demos vuelta a la hoja y comencemos de cero; hay que acabar con lo que hace daño para construir nuevamente lo nuevo, basado en cánones que permitan el desarrollo económico para elevar nuestra calidad de vida.

El miércoles aún prevalecerá la esperanza de ver al Tri ganarle a Suecia en el Mundial de Rusia, pero eso dura solo unas horas. Si gana, habrá euforia general pero eso no cambiará la realidad; tenemos que despertar.

Fuera de la pasión que despierta el futbol tenemos que interesarnos en la política porque del domingo en adelante depende en gran medida nuestro futuro, el de nuestros hijos y por si fuera poco, el de nuestros nietos.

El Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Juan Pablo Castañón, presentó a nivel nacional y en Mérida la agenda “México, mejor futuro” que consiste en construir las bases para el desarrollo mediante cinco ejes estratégicos.

En los últimos 30 años el número de estudiantes en el sistema educativo creció 40 por ciento; el ingreso medio de los mexicanos creció casi 5 veces y la esperanza de vida aumentó en 6 años, por encima de América Latina y el promedio global.

México registra avances en el desarrollo y adopción de tecnologías: hoy se producen motores de avión, se diseñan automóviles, los médicos acceden a las tecnologías más nuevas y los robots mexicanos ya han destacado en competencias internacionales. De las escuelas hoy egresan cuatro veces más ingenieros que abogados, más ingenieros por habitante que en Alemania o Estados Unidos. Se ha avanzado en el sentido correcto, pero necesitamos acelerar el paso.

A diferencia de los políticos, los empresarios proponen establecer una base y cuatro pilares para el desarrollo del país, que permitan que la iniciativa de la sociedad sea el motor del desarrollo; que la libertad de empresa sea el catalizador de la inclusión social; que la estabilidad sea la plataforma para el cambio.

La base son instituciones fuertes y un Estado de Derecho que proteja a todos. Las empresas no pueden prosperar ni generar empleos si no se cumple la ley, si no se ejecutan los contratos, si el dueño de una miscelánea tiene que poner una reja para protegerse de los asaltos, o los restauranteros viven extorsionados por el crimen organizado o falsos inspectores.

Los ejes de desarrollo son: una economía abierta, competitiva e incluyente.

El camino al desarrollo está en finanzas públicas responsables con mercados abiertos y eficientemente regulados. Así lo muestra la experiencia internacional y la historia de nuestro país: estados como Guanajuato o Querétaro que han apostado por este modelo, en los últimos 10 años han crecido a tasas similares a las de China; mientras que los estados más dependientes de los recursos públicos, como Campeche o Chiapas, se han contraído a tasas similares a la República Centroafricana.

El segundo pilar es construir mejores condiciones de bienestar. Se necesita profundizar la transformación de la educación, construir mejores servicios de salud, certezas para el retiro de los trabajadores y una mejor y mayor disponibilidad de infraestructura y servicios públicos.

Un gobierno eficiente y transparente. Se requiere una reingeniería del gasto público en el país, así como un verdadero compromiso de los tres órdenes de gobierno con una mejora regulatoria: menos trámites y más sencillos. Los gobiernos tienen que gastar donde socialmente se necesita y no donde conviene políticamente

El cuarto pilar es fomentar la innovación y la productividad. México debe avanzar hacia el futuro, a la par de las tendencias globales; aspirando a ser un país moderno, socialmente responsable y tecnológicamente competitivo.