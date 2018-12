Baúl del sol: El buen juez por su propia casa empieza

Apenas van dos días hábiles de mandato y ya comenzó a pisar callos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su segunda conferencia de prensa matutina señaló lo que para muchos había sido tradicional durante décadas y que originó reacciones encontradas de inmediato.

Sólo se refirió a que más de 2 mil empleados de la judicatura, entre ellos 600 magistrados, fueron los primeros en promover juicios de amparo en contra de la reforma a los artículos 75 y 127 de la Constitución impulsada por el propio AMLO que propone que ninguna persona dentro de la administración pública gane más que el jefe del Ejecutivo.

¿Y es que sabe qué pasa? Que “en un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar como sucedía, 600 mil pesos mensuales, eso es un acto de deshonestidad”, dijo.

Ante los medios de comunicación refrendó que “hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es corrupción”.

Y agregó sobre los amparos en el Poder Judicial para no bajarse el sueldo, que “si no les parece justo, tienen su derecho a manifestarse, y la autoridad competente va a resolver. Lo que sí creo es que hubo un cambio, y se va a aplicar una política de austeridad”.

Lógicamente los involucrados, los afectados estarán en su derecho de mostrarse inconformes pero la autoridad hará lo conveniente.

Y es que resulta una grosería que mientras millones de personas tienen ingresos en base al salario mínimo que alcanza alrededor de 2,600 pesos al mes, los señores que hacen las leyes y las aplican se asignen salarios que una persona jampas podría ganar en toda su vida.

“El Presidente está loco”. Esta frase la he escuchado en varias ocasiones y me sumo a la idea de que debemos darle el voto de confianza y apoyarlo, porque no es justo que solo algunos cuantos acumulen tanta riqueza que ni en cuatro generaciones se la acabarían.

AMLO les pisó los callos, cierto, y muestra de ello es que la clase política, esa que decía pertenecer a la elite, comienza a ver su decadencia.