Barra brava: La asesina serial de la Delio Moreno

Hace unos días recibí la noticia de que en calles de la Delio Moreno Cantón han aparecido gallinas degolladas en las puertas de las casas, lo cual ha generado temor entre los vecinos de la zona porque no saben qué extraño ser está matando a estas aves de patio, ya que los últimos reportes han revelado que el asesino serial no deja ni una gota de sangre.

Mientras manejaba para ir a la zona de los avistamientos, un hombre de la calle 64-A me habló y me comentó que en la casa de su vecino había aparecido otra gallina decapitada, y perfectamente destazada a la altura del estómago. Pisé el acelerador y en cuestión de minutos llegué a la escena del crimen. En efecto, las vísceras, la tráquea y la cabeza ya no estaban.

Al lugar de los hechos llegó una patrulla y acordonó el lugar, mientras médicos especializados en muertes de gallinas realizaban el peritaje para determinar las causas del fallecimiento de una madre de seis pollitos recién nacidos, y de tres años de edad aproximadamente. La gente sólo veía cómo cubrían el cadáver del animal.

Entre los labios de los vecinos se escuchaban diferentes versiones de lo ocurrido. Una de ellas era que la gallina había sido brutalmente asesinada por su marido el gallo al descubrirle una infidelidad luego de que perdiera la cabeza de tanto alcohol ingerido una noche anterior; también se manejó el regreso del “Chupacabras”, pero los rumores fueron descartados tiempo después.

Intrigado por lo sucedido empecé a indagar un poco más sobre el tema y este fue el resultado: las seis gallinas asesinadas habían aparecido normalmente por la mañana o en la noche; todas habían sido destazadas; al parecer el asesino las mataba en otro lugar y sólo las asentaba alrededor de una casa donde habitan dos perros, una pug y una malix.

Al tocar el predio con el número 513, una pug sin darme la cara y detrás de la ventana me preguntó qué se me ofrecía. Le contesté que quería preguntarle si no sabía sobre las recientes muertes de las gallinas. Con una respiración agitada por su hocico chato me dijo que no y me pidió que me marchara, que estaba muy ocupada esperando a su dueño.

Ante la actitud sospechosa de la pug, decidí pasar varias noches dentro de mi carro para observar esa casa. Sólo iba a mi departamento a bañarme y enseguida regresaba. Durante los tres días que estuve allá pude notar que el primer día el dueño sólo les dejó de comer a las perras y se fue. Los otros dos días el hombre barbón de unos 30 años de edad no regresó.

Fue justamente al tercer día cuando pude observar algo raro. Alrededor de las tres de la mañana, cuando los parpados se me caían como bloques de concreto por el sueño, pude notar que la malix se escabulló perfectamente por una de las ventanas abiertas del predio. De manera sigilosa se fue detrás de la casa.

Después de algunos minutos y al ver que no regresa, aproveché los ronquidos de la pug para ir detrás de la casa y observar por qué tardaba. Al asomarme al patio, la descubrí matando a su séptima víctima. Las vísceras ya habían sido devoradas; de la tráquea y la cabeza escurría sangre que era la bebida de la perra. Al verme, sólo me miró y me dijo: “tengo hambre”.