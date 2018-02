Barra Brava: Lucas y el gato

Leandro Chacón

Nunca realmente le vi perder una batalla hasta aquella noche de septiembre. En esa ocasión lo dejaron con sangre en el hocico y bañado completamente de orín, algo inaceptable para él. Frustrado, al día siguiente me contó que no descansaría hasta asesinarlo de una mordida; por la garganta lo quiere despedazar. Le dije que podría irse a la perrera de consumar su delito, pero no le importó; esa ha sido su ambición desde aquel día.

Aunque lo niegue cada que abordamos el tema, Lucas ha perdido la cabeza. Han pasado 154 días desde el incidente con el gato y todavía no lo supera. Todas las noches, cuando abrimos la puerta de la casa para tomar el ‘fresco’, se sienta a observar con sus ojos saltones si el gato no está por los alrededores; me ha dicho que no dudará en tirar de su mandíbula para asesinarlo.

Para cazar al minino de siete vidas, lo ha intentado todo. Se ha quedado como estatua en medio de la oscuridad; ha puesto un pedazo de pescado en medio de la sala y se ha escondido detrás de las cortinas; se ha sentado por horas detrás de una ventana, pero el resultado es el mismo: siempre se va a la cama decepcionado porque el gato no apareció.

Una noche, mientras fumábamos unos cigarrillos, escuchamos el pitido del tren, también escuchamos el llanto de Lucas. Aullaba detrás de la misma ventana en la que se ha escondido durante meses. No quisimos hablarle y dejamos que se desahogue. Cuando el tren se fue, Lucas también partió rumbo al patio.

Hemos hablado con él, que desista por el gato, pero la obsesión allá la tiene y vemos difícil que renuncie a ese instinto asesino. Aunque ya no hablamos del tema, sigue siendo como cualquier otro mejor amigo del hombre, le gusta bañarse en el lodo, echarse flatulencias mientras te mira con inocencia, come como si le vayan a quitar la comida y orinarse donde se le pegue la gana.

No sabemos si algún día tendrá su revancha con el gato, y aunque hay veces que se desahoga cuando pasa el tren, lo que sí sabemos es que así lo queremos, como todo un cavernícola obsesionado con cazar a un gato que posiblemente ya hasta se mudó de colonia, pero que aún lo araña dentro de su mente. Comentarios al correo: [email protected]