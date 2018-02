Barra Brava: La Chuisquis y Gatanás

Hace unos días llegó a la Redacción de este periódico una carta de un lector que estaba dirigida a mí. En el contenido me indicaba que tenía un gato demasiado especial y quería que vaya personalmente hasta su casa para visitarlo y hacerle un reportaje.

Intrigado por este inusual suceso, fui a verlos con la tonta idea de redactar la nota que me dé el Premio Estatal de Periodismo. Cuando llegué a la casa de dos pisos, toqué la puerta y me recibió aquel lector. Pasé y me senté en una mecedora de madera, como en la que solía sentarse mi abuela, que en paz descanse.

Amablemente me ofreció un vaso de agua, pero lo rechacé. Inmediatamente fue a buscar al minino, para que lo entrevistara. Esperé algunos minutos, pero de pronto me empecé a cuestionar, ¿qué tendría de especial un gato? Mientras pensaba en esa pregunta el dueño de la casa bajó con él.

Se llama Gatanás y es un gato deprimido. En la extensa plática que tuvimos, donde parecía más su psicólogo personal que un periodista, el felino me dijo que estaba enamorado de la Chuisquis, una bella gata con un serio problema en la columna que le impedía caminar. Gatanás me dijo entre maullidos que ya había apostado seis vidas para encontrar al amor de su vida y estaba seguro que en esta última la había encontrado

El motivo de mi presencia era para que yo le ayude a redactar una carta en donde pueda expresarle todo su amor a la Chuisquis. Debo admitir que me sentí como cualquier otro juguete de gato, pero accedí a ayudar al enamorado mínimo. Junto con su dueño, empezamos aquella carta que dice así:

‘Eres la musa que habita en la morgue de mi miocardio, la cual entra por la sístole y la diástole. Te encargas de dar vida, y mis ojos reaccionan mirándote. Mi suspiro delata interés y tu mirada enciende la pasión por escribirte un verso en primavera. Mi dramaturgia no se acomoda en ocasiones, pero tu cuerpo se acomoda a la perfección sobre mis letras. Fuiste la rebeldía la cual besó mis labios y que detonó mis manos para escribirte este párrafo un miércoles por la noche. Le pido a este periodista y a mi amo, así como a la luna menguante que te hagan llegar esta carta; le pido a la noche que te acobije y le pido al amor que nos enamore’

Nunca le enviamos la carta, pues no más terminamos de escribirla el gato murió tras atragantarse con una bola de pelos. Realmente nunca sabremos su dueño y yo si la Chuisquis era el amor de su vida, y tal vez ella nunca sepa de Gatanás, pero lo que sí sabemos es que el amor nunca muere, y mucho menos te mata.