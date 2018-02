Barra Brava: Entre la disyuntiva de la letra

Leandro Chacón

Una simple letra puede cambiar el significado de una palabra. También puede cambiarle el nombre a un objeto o a una persona. Lo anterior pasa en la vida común y también en el fútbol.

No es lo mismo decir María que Marian. La letra ‘n’ cambia en total forma a la persona. Para mi fortuna nunca he relacionado a esas musas de la morgue de mi miocardio con el fútbol, pero sí puedo hacer un sinónimo con ellas, y el ejemplo sería Atlante y Atlanta, en donde una letra cambia totalmente el nombre y la historia de cada institución.

En el contexto futbolístico no puedo relacionarlas. En primera, a María nunca le gustó que yo le vaya al Atlante, y a Marian le daba igual el fútbol. María es hincha de Boca Juniors y en lo personal, yo le voy a Chacarita Juniors.

Sería una blasfemia que algún día yo confunda la ‘a’ por la ‘e’. No estoy exento a ese episodio, pero confiaré en mi persona como cuando anduve con ellas, en donde nunca les cambié el nombre. Chacarita nunca me lo perdonaría, la hinchada tampoco, y el día que me equivoque dudo contar que me pasó, pues Atlanta es el archirrival del ‘Funebrero’.

El día que algún hincha del ‘Tricolor’, grite con fervor bajo la influencia del alcohol: ‘Vamos, Chaco’, cambiando la ‘a’ por la ‘o’, no quiero imaginar que le podría pasar. Sólo sé que sí podría contárselos.

No hay duda que el amor y el odio está dividido por una letra; la ‘y’. La vida tiene para cometer errores, por eso revisé mi depósito de musas muertas, y con mofa les cambié una letra. En el fútbol no hay tiempo para un traspié, y para mí solo existe Atlante, pues la vocal ‘a’ en dicha palabra es sumamente inexistente.