Barra Brava: El día que el Che hizo que pierda mi avión

Leandro Chacón

El martes pasado tuve una discusión bastante fuerte con mi cartera, sobre todo con una de mis tarjetas de crédito.

El motivo es que a la desgraciada le gusta gastar dinero justo cuando estoy a punto de salir de una deuda. En el pleito le grité que no volvería a usarla hasta después de la fecha de corte, algo que la indignó e hizo que la guarde en el mismo lugar de siempre.

Esta escena, que no es de película, se ha convertido en una constante de los últimos meses, pues gracias a sus caprichos he tenido que dar el ‘tarjetazo’ en múltiples ocasiones, aunque debo admitir que en esa ocasión ella realmente tuvo la razón, pues me salvó de una situación bastante comprometedora y embarazosa.

Ese día estábamos regresando a Mérida, habíamos viajado a Meoqui, Chihuahua, para cubrir la inauguración de una planta cervecera. En el viaje de ida todo transcurrió normal, apenas y tuvimos un ligero retraso para abordar el avión. De ahí en fuera, mi cartera y yo estábamos disfrutando de un viaje todo pagado; no había razón para tocarle un centavo.

Sin embargo, nuestra discusión de un matrimonio joven, con deseos de comprar el mundo, comenzaría en el viaje de regreso, justo después que llegamos a la Ciudad de México tras dos horas de viaje desde la capital chihuahuense. El primer enojo sobrevino cuando no encontró un baño, cerca tras decirme que algo que había comido en el hotel le hizo mal.

Pero eso no importó para bajarme las estrellas y la luna y convencerme de comprar una hamburguesa de combo regular en un comercio de comida rápida. Fiel a sus perversiones financieras, hizo que el cajero la tome de la banda magnética y la deslice con suavidad sobre la terminal bancaria; caería rendida tras terminar la transacción de venta.

Después de embutirnos con comida chatarra, se dispuso a buscar un boleto que nunca hayamos. Desesperados porque íbamos a perder el vuelo de regreso, corrimos para reimprimir el pase de abordar, pero nuestras intenciones se desvanecieron cuando el encargado de la línea aérea nos dio dos opciones: comprar otro viaje de regreso con ellos o comprarlo con la competencia.

Alterada por la situación, me gritoneó que yo era el culpable de perder el boleto de regreso a casa, algo que negué rotundamente, pues según yo ella había guardado el pase de abordar entre los billetes y los tickets de compra que están en el interior de su bolsa. Al final compramos otro boleto y nos fuimos a dormir enojados a las bancas del aeropuerto y esperar el vuelo de las seis de la mañana.

Ha pasado una semana de aquella discusión y hasta la fecha no me dirige la palabra, he intentado reconciliarme con ella de diferentes maneras, pero he fracasado. Al final tendré que decirle que ninguno de los dos perdió el boleto, ya que la revista del Che Guevara que llevé para leer y mi computadora me confesaron que habían guardado el pase de abordar entre las páginas del guerrillero fallecido.