Barra Brava: El cubano que se enamoró del Atlante

Leandro Chacón Azcorra

El jueves pasado acudí a una rueda de prensa sobre las actividades que se realizarán para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, y días todavía más atrás, en las páginas de este periódico, publicamos una nota sobre el movimiento obrero-estudiantil de 1974 en Yucatán, lo cual tocó fibras sensibles en mi persona.

Desde que tengo uso de razón, mi vida siempre ha estado vinculada al proletariado. Mi padre, quien toda la vida ha sido obrero, de alguna manera me llevó a esa trinchera.

Si bien estudié una licenciatura y hoy tengo varios ‘artefactos capitalistas’, el sentir de los movimientos sociales lo llevo a la izquierda de mi pecho; lo sé, una frase bastante trillada.

Esa personalidad ‘guerrillera’ la he reflejado en varias cosas de mi vida, sobre todo en el fútbol: el primer trapo (bandera, manta, etc.) que hice cuando era un barra (aficionado) del Atlante, tenía una enorme estrella roja que abajo decía ‘Radical’; de hecho, el ‘Equipo del Pueblo’ fue fundado por líderes obreros, algo que me liga aún más al proletariado.

A decir verdad me gustan clubes de fútbol de media tabla para abajo; entre ellos está el St. Pauli alemán, el Chacarita Juniors argentino, el Rayo Vallecano español y el West Ham inglés. Todos en su extensa historia futbolística están vínculos con el socialismo, el movimiento obrero o la ideología de izquierda; de los cuatro, sólo del Rayo Vallecano no tengo su camisa.

Para terminar de amolar, mi prima que vive y estudia en Santiago de Chile, subió hace poco en la ‘red social yanqui’ de Instagram, una historia de un cartel que en la parte de arriba decía: ‘Estudiante Popular Clasista y Combativo’; en medio mostraba los rostros de dos jóvenes (al parecer estudiantes), y abajo el siguiente lema: ‘Brigadas Liberación Popular’.

Lo anterior me hizo recordar cuando en mi subconsciente habitaba la idea de que la preparatoria en la que estudié era fascista por el simple hecho de obligarnos a ponernos uniforme y, en el caso de los varones, a cortarnos el pelo; también recordé a las ‘Brigadas Blanquiazules’ del Espanyol de Barcelona, el grupo más radical y de ultraderecha del club catalán.

Sin embargo, todo lo anterior me ha hecho escribir este texto por una sola razón. En un país comunista (o como Usted amable lector guste calificarlo) como lo es Cuba, hasta hace un mes no sabían de la existencia del Atlante, y de eso me enteré gracias a mi amiga Cire Ocampo, quien viajó a la isla para contraer nupcias con el artista Alexey Meriño.

Como buen ‘naco’ e hincha que soy, mi regalo de bodas para el novio fue una playera del Atlante. Tras regresar de viaje, Cire me contó que el obsequio fue todo un éxito; el ‘Equipo del Pueblo’ había conquistado un corazón en Cuba, ya que el novio sólo se quitó la playera azulgrana para el día de la boda; los demás días fueron de amor puro y sincero entre Alexey y el ‘Potro de Hierro’.

Eso generó un poco de molestia para Cire, pues el amigo parecía ‘retrato’ con la misma camisa, pero cuando hay amor, todo, incluso el vestir sólo con playeras de fútbol, se tolera. Lo curioso del asunto es que a mí ‘compadre’, como suelo decirle, le he inculcado el amor y la pasión por un equipo sólo aspira a ascender a Primera División.

Espero con ansías el día que lo lleve al estadio para alentar a los ‘Prietitos’ del Atlante, y eso, estimado lector, me genera el mismo orgullo que siento al decir que vengo de un barrio y una familia obrera. Por cierto, debo decirle al único aficionado azulgrana de la isla que el equipo empató a cero jugando de local contra el Atlético San Luis; con esto contesto a una pregunta que no había contestado por e-mail: ¿Cómo le fue al Atlante esta semana?