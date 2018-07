Bajemos los celulares y mirémonos a los ojos: Pugnemos por una iniciativa por rescatar el tiempo de calidad

Y los aires cambiaron y aun no nos hemos perdido, cada día tenemos la oportunidad de reinventarnos y sorprendernos con experiencias nuevas, respirar y abrir los ojos ante los regalos naturales que nos brinda la naturaleza, son imágenes sublimes creadas para recordarnos que estamos vivos, hace poco vi un arcoíris tras la lluvia que parecía ser doble y fijándome bien descubrí que se trataba de un principio y un fin formando una curva perfecta en el cielo; la vida se torna compleja motivo de la rutina diaria, de la responsabilidad por saldar las cuentas, tratar de manejar las situaciones de la mejor manera, todos los seres humanos cometemos errores, los que no se equivocan son los que no lo intentan a diario, en ocasiones la situación se torna complicada, y se tiene que dar un paso a la vez.

Las personas son diferentes y vivimos víctimas de maltrato psicológico todo el tiempo aunque no lo reconocemos, la vida nos presiona por tratar de cumplir las expectativas de una sociedad demandante, la gente nace y muere, suceden situaciones, pasan cosas, pasan gentes y hay miles de temas por hablar y he escogido hablar del más importante de todos, mucho más que las pasiones, el futbol y la política actual. Estoy hablando de la vida misma, de valorar los segundos como si fueran los últimos, me doy cuenta de lo vulnerables que somos, hoy estamos mañana quien sabe.

Estoy escribiendo todo esto porque pienso que con el manejo de las redes sociales y la tecnología nos estamos perdiendo la vida, pasamos mucho tiempo interactuando en el ciber mundo y ya no convivimos con las personas con las que nos tocó coincidir en este plano, la gente cercana que realmente amamos, las personas se están desmoralizando, se basan sentimientos en aceptación por medio de la red, he visto que la gente ya camina viendo el celular, antes de dormir checa sus redes, al despertar antes del beso de buenos días vuelve a revisar sus redes, la mayoría entra al baño viendo su teléfono inteligente su informador personal y su salvador, su mejor amigo, la realidad es que la gente está más sola, llena sus vacíos emocionales con el uso de las redes, porque tienen la idea de que no hay nada más divertido e importante que lo que se puede ver en estas plataformas cibernéticas.

El tiempo de calidad está en peligro de extinción, sales a tomar el café con una amiga y estas checando la información, de esta forma no se puede lograr una conexión real, no hay contacto visual, en ocasiones lo primero que haces es tomarte la foto para tener constancia de la amistad que existe, realmente no te importa lo que tenga que decir el interlocutor que puede ser alguno de tus padres, tu hermano, tu novio o la mejor de tus amigas, las relaciones se enfrían y terminan, la soledad interviene causando depresión inestabilidad y baja autoestima, comienza el proceso de sentirse miserable viendo la felicidad ficticia de otros que se tomaron la foto en su desayuno, en la fiesta, en el paseo, en el viajecito, porque ahora la gente le toma la foto y la sube de absolutamente todo, como si tuvieran que informar sobre su vida y sus actos.

No estoy en contra, solo que sé, que la vida no regresa, se brinda y él hubiera no existe y los momentos son irrepetibles, hay que bajar los celulares y vernos a los ojos, hay que disfrutar de cada hora con nuestros seres queridos y está comprobado que se puede hacer sin publicarlo, no es necesario informarlo, habrá momentos especiales que sean dignos de compartir pero otros que sean para el disfrute individual del alma, que permanezcan en la mente y en el corazón formando un bello recuerdo brindándonos tiempo de calidad.