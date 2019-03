BIEN BAJADO ESE BALÓN: ¡Que empiece la aventura en la Liga Mx Femenil!

Trabajando en un medio inevitablemente conoces gente. Pero no me refiero a esos encuentros –Hola, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Si no que se conocen e investigan historias de vida pero prefiero llamarlo “Se descubren”

Llevo más de cuatro años siguiendo de cerca, investigando, conociendo, indagando, descubriendo, relatando, compartiendo, transmitiendo y redactando historias de personas dignas de admirar lo que mejor se conoce como periodismo deportivo.

Dentro de todo lo que conlleva esta labor de investigación la parte más noble definitivamente es la de recopilar historias, anécdotas de aquellas personas que tienen mucho que contar.

Podría seguir hablando del entorno fabuloso del periodismo deportivo pero requiero ahorrar líneas para poder contar la siguiente anécdota.

Desde siempre me ha gustado sentir que tengo la encomienda de buscar entre los deportistas locales a aquel o aquella que destaque más y a través de entrevistas y notas y así dar a conocer historias. Es mi manera de impulsar y fomentar el deporte desde esa perspectiva.

En estos días tuve la oportunidad de hablar con el Profesor Ricardo Moguel, quien es bien conocido en el gremio quintanarroense como uno de los principales impulsores del futbol femenil al ser el mandamás del selectivo del estado.

El Profe Moguel también conocido como “Jarocho” me contó vía telefónica que tres jugadoras tendrán la oportunidad de jugar en la Liga Mx Femenil. Se trata de Paz Argentina, Renata Cota y Monserrat Saldivar.

Las tres están a unas horas de tomar un vuelo que las lleve a cumplir un sueño, están a punto de vivir una de las mejores experiencias que cualquier futbolista quisiera tener.

Es evidente que ellas tienen talento pero también tuvieron constancia, disciplina, esfuerzo y una buena actitud para destacar.

Sus vidas, ahora van a cambiar. Tendrán otro lugar de residencia, otro lugar para continuar con sus estudios y probablemente tengan que hacerlo lejos de su familia y amigos.

No puedo imaginar la dimensión tan grande que implica ver cómo estas a punto de lograr un sueño que a la vez ese sueño implica retos y un esfuerzo doblemente mayor. Será difícil pero la manera en la que crecerán y recopilarán historias será única.

Por mi parte, me emocionará mantener un seguimiento y esperar el día en ver sus nombres en la alineación que estoy segura pronto llegará.