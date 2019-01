BAÚL DEL SOl: Efectos colaterales tarde o temprano

Pese a que no hay peligro de desabasto de combustible en Yucatán, los problemas del suministro en las gasolineras de otras entidades tendrán repercusiones en la entidad tarde o temprano, ya que podría haber carencia de ciertos productos que son traídos del centro del país.

Mientras que la gasolina llega a Mérida procedente de Veracruz por vía marítima, lo cual garantiza que en el estado no haya desabasto de combustible, lo que no se garantiza es la existencia y el encarecimiento de diversos productos o servicios presentando desabasto en los anaqueles de tiendas de autoservicios, abarrotes y otras de menor tamaño.

En la entidad el sector empresarial ha manifestado su confianza en que el desabasto de combustible en algunos estados se resolverá pronto, pues tiene que ser una prioridad del gobierno federal, de lo contrario será un duro golpe para los negocios, que se complementaría con la llamada “cuesta de enero”, período en que las ventas bajan considerablemente.

Este es el sentir del dirigente de la Canacome, Michel Salum Francis, quien explicó que la falta de combustible no es porque en el país no exista gasolina o diésel, sino que es el resultado de las acciones que el Gobierno federal está realizando para combatir la “fuga” de combustibles que se tenía desde dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los empresarios confiamos en que conforme la nueva autoridad tome el control de las rutas de distribución de los combustibles el suministro se normalizará, para no afectar la economía de los estados, pero mientras eso suceda, hay que prever.

En lo particular, hay que aprender a administrar el combustible pues si bien lo tenemos por ahora, no hay que esperar a estar en una situación de crisis para comenzar a ahorrar, con esto me refiero a sustituir el auto si no es necesario para realizar algunas actividades.