BAÚL DEL SOL: Las empresas familiares y la economía

El ingrediente tecnológico, de información y automatización que son radicalmente diferentes al pasado, marcarán la diferencia entre las empresas familiares florecientes en el Siglo XXI.

Si bien son flexibles y están en constante movimiento, adaptándose a los cambios tanto internamente como en el entorno, el incipiente 2019 será un reflejo de etapas anteriores al siglo XX.

Hoy en día, todo lo que ocurre se sabe al instante, ya sea real o deformado por intereses ocultos y esto complica la economía afectando notablemente nuestras operaciones en los negocios y el patrimonio personal y la seguridad financiera de nuestro futuro.

Ante esta situación n o cabe más que tomar decisiones basadas en análisis y preservar sus negocios y la tranquilidad futura.

Actualmente las circunstancias nos llevan a tomar decisiones luego de pensar y seguir observando el desarrollo del nuevo gobierno para tomar las medidas adecuadas que nos permitan salir adelante.

Problemas como el desabasto de gasolina en otras entidades parecieran no tener importancia en el Estado porque no nos sentimos afectados, pero lo que no saben es que tarde o temprano el precio de los insumos será más caro y esto hará que sus productos o servicios también se incrementen para golpear al consumidor final que es usted, precisamente.