BAUL DEL SOL: Desgracias al vapor

Nadie experimenta en cabeza ajena. El pasado fin de semana estuvo marcado por una terrible desgracia al explotar el ducto de Pemex, en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Las estadísticas de heridos y muertos crecía en forma constante hasta sumar 73 muertos y el mismo número de heridos, aunque en realidad la herida es mucho mayor porque seguramente habrá personas que jamás regresarán a sus hogares ni se sabrá de ellos.

Los primeros acudieron al lugar porque formaban parte de la red de traficantes del combustible; otros, los más, dejándose llevar por la euforia de alcanzar algo del preciado líquido para venderlo posteriormente y ganar unos cuantos pesos, sin medir el riesgo del peligro, que era inminente.

Comentaristas de una estación de radio preguntaban al aire: ¿cuánto podrían ganar las personas al vender los pocos litros que pudieran recolectar en una cubeta? La cantidad que hubiera sido no importa, porque seguramente no remediaría la situación económica de la familia, lo que importa es el resultado: luto en decenas de hogares y no solo hidalguenses, mexicanos en general.

La iglesia reprueba la acción de los ladrones de combustible al igual que el resto de la sociedad porque sabe que hay un trasfondo político. Hay quienes aseguran que los poderosos que están detrás de las llaves de los ductos son los que propician el ataque –a los ductos- para dejar en mal al presidente AMLO y demostrar que su lucha contra los huachicoleros es un fracaso.

Esta es la bandera de inicio para su sexenio, así que no la tendrá fácil al querer limpiar a una nación manchada por la corrupción y la violencia. Su promesa de terminar con estos males no es gratuito ni fortuito. Y aquí las consecuencias.

Y es que la desgracia no está lejana a Yucatán, no debemos creer que aquí eso no pasará; por el contrario, ya se han dado casos de huachicoleo en la entidad y está en los padres de familia evitar que una desgracia al vapor marque sus vidas para siempre.