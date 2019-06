BAÚL DEL SOL: Ayer escuela, mañana ¿Hotel boutique?

Corría el año de 1915 cuando se fundó la Escuela Hidalgo, en lo que más tarde sería el centro de la capital yucateca, la ciudad de Mérida. Luego de 104 años el pasado miércoles 26 de junio del año 2019 la escuela cerró sus puertas, pero no por el periodo vacacional de verano 2019, sino por el resto de sus días, tras haber cobijado en sus instalaciones la educación básica de miles de alumnos. Algunos llegaron a ser empresarios, destacados profesionistas o ejecutivos de grandes empresas y quizá otros hasta políticos.

El argumento de las autoridades es la baja matrícula, ya que en el ciclo escolar que termina solo había 40 alumnos distribuidos en los dos salones del plantel educativo.

La titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo no lamenta el hecho, y se limita a decir que buscarán la reubicación de los estudiantes del siguiente ciclo educativo, pues ya no pueden cursar tres grados de estudio al mismo tiempo en un solo salón.

Esto marca el fin de la lucha emprendida por personal docente, padres de familia, así como del alumnado para evitar el cierre de esta centenaria primaria.

En el último día oficial de labores, la maestra María Esther Dichi Gutiérrez, afirmó que la supervisora de zona llegó para buscar una parte del inmobiliario escolar con la justificación de que las está entregando a otras escuelas, con lo que confirmó el cese de clases definitivo, pese a que había el interés de padres de familia de incrementar la matrícula escolar para el siguiente curso.

Y aunque no existe un documento firmado en donde se mencione que la escuela se cierra, los maestros señalan que únicamente les notificaron que serían cambiadas de plantel.

La incertidumbre no solo es para los padres de familia, sino para los profesores también, pues al no haber un documento por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) que avale el cierre de la escuela, no pueden gestionar el cambio de las maestras de educación especial y la psicóloga, porque desconocen en dónde laborarán durante el ciclo escolar 2019-2020, que está por comenzar.

Lo que no se ha dicho aún, es cuál será el destino final del inmueble que, quizá y no hay por qué no plantearlo, podríamos ver convertido en un futuro no lejano, en un hotel boutique o en un lujoso restaurante.