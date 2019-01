BAÚL DEL SOL: Aumentan precios, gracias a la CFE

l aumento a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad tenía que reflejarse tarde o temprano. Esta vez fue más temprano que tarde, ya que aún no termina el primer mes de 2019 y nos encontramos con la novedad de que muchos restaurantes incrementarán sus precios hasta en un 10 %.

Esto se debe a que los propietarios de este tipo de negocios en todas sus escalas, desde muy pequeños hasta restaurantes de lujo, recibieron el impacto en la factura del servicio con aumentos injustificados que fuerin desde un 50 por ciento hasta 400 %, durante el fin del año pasado.

A pesar de la promesa de la nueva titular de la Secretaria de Energía, quien señaló que a mediados de diciembre pasado se reuniría con los empresarios yucatecos, es momento en que no hay fecha en su agenda para tratar el tema de las tarifas.

El problema, como ya es costumbre, revienta en el bolsillo de los consumidores, ya que son los clientes quienes tendrán que absorber el aumento en los diferentes precios de los platillos que se preparen en los restaurantes yucatecos afiliados o no a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, que preside en la entidad Alejandra Montero Pacheco.

Este es sólo el principio de una cadena que detonará en mayor inflación puesto que la quincena cada vez alcanza menos y si a esto, sumamos la petición del sector transporte que está empeñado en elevar el costo del pasaje a 10 pesos, las cosas no pintan nada positivas.

Sin embargo, lo que queda por hacer es exigir buenos servicios. En el caso del transporte, hemos publicado las pésimas condiciones de las unidades, el mal comportamiento de los conductores que incluso van utilizando el celular mientras manejan sin importarles poner en riesgo a los usuarios.

En los restaurantes no hay queja, pero esa no es razón para no pedirles la profesionalización en el servicio. Y todo esto gracias a la CFE en donde nadie da la cara para aclarar el aumento en las tarifas.