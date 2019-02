BALÁN CON N: Netflix, titán del entretenimiento va por el mundo

Este 2019 sin duda es el año de la apertura a la diversidad de contenido de todo el mundo, tal como si fuera un presagio la serie Sense 8 dejó un antecedente cultural, como un vistazo a lo que vendría posteriormente hablando de producciones originales.

Netflix es una dura competencia a las grandes cadenas de televisión que por años han tratado de dominar el mercado y que al verse pérdidas o rebasadas por este servicio de streaming optaron por crear sus propias plataformas digitales, habló de HBO, Disney, Fox, Nick e incluso Blim, ante esta situación la plataforma de streaming apostó por dar el siguiente paso y eso fue crear sus propios contenidos, al principio sonaría descabellado pero resultó un éxito.

Así nacieron éxitos estadounidenses como lo son Orange is the new black, Sense8, 13 reasons why, entre otros, la fama de estas producciones propias aumentó cuando obtuvieron buenas críticas, nominaciones y premios, la segunda etapa la vimos cuando integraron además de series, series animadas como Big Mout, Rick y Morty y demás, también existen series de animes y documentales.

Pero en definitiva este 2018 y 2019 serán para las producciones de diversos países en donde resaltan México, España, Reino Unido, Corea del Sur, India, Colombia entre otros, y es que la magia de Netflix es apostar por cosas totalmente diferentes que siempre dejan y dan mucho de que comentar, desde series que denuncian la corrupción en el deporte, hasta documentales que señalan a la iglesia católica de solapar el abuso sexual infantil.

Club de cuervos, el parteaguas de México, una de las pocas producciones de Netflix que llegó a 4 temporadas, generó un Spin Off y un documental y que dio paso a nuevas series como ‘La casa de las flores’, ‘Luis Miguel’, ‘Diablero’, entre otras, se estrenó el 25 de enero su temporada final y tomó las redes sociales.

Sex Education, está producción es una de tantas inglesas que nos dejan con un sabor de boca Bueno, está junto a Black Mirror se han llevado elogios los últimos dos meses, cuando salió la primera temporada de la serie adolescente y la primera película interactiva de la historia.

Siempre bruja, es la primera producción totalmente colombiana hecha específicamente en Colombia, enfocada a ese país, fue co producida por Caracol, y aunque están relativamente en pañales haciendo televisión, es un buen producto a comparación de las telenovelas que se hacen en aquel país.

Kingndom, es la primera producción Sur coreana que ha sorprendido al mundo entero pues el nivel de este producto es muy alto, fotografía, guión y actuación, lo tiene todo menos muchos capítulos, mantiene al filo del sillón y es uno de los mejores productos de este 2019.

No nos olvidemos de España que es una dura competencia de México en producción de éxitos, La casa de papel, Elite, Las chicas del cable, son un éxito total que no hay que dejar de mencionar y por qué no, de ver y conocer las diferentes culturas alrededor del mundo.