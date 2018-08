Aventuras y perspectivas: Will Smith en Budapest, visitando a Frida Khalo

Artistas, en todas las presentaciones y a distancia absoluta de nacionalidades y referencias, entre ellos se pueden reconocer y compartir con sus seguidores las impresiones mutuas, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón; 6 July 1907 – 13 July 1954, pintora mexicana de auto retratos en su mayor expresión una vez dijo: “ “Pinto autorretratos porque muy a menudo estoy sola, porque soy la persona a la quien conozco mejor.” es sin duda un ícono a nivel internacional que posiciona a México en cualquier sala del mundo. Por cierto, vale la pena mencionar el hecho de que su padre Guillermo Khalo tuvo ascendencia Húngara-Alemana y su madre Matilde Calderón y González de raíz Mexicana, dieron luz a esta importante figura del arte mexicano. Breves referencias sin duda para dar paso a la actual exposición inaugurada el 6 de Julio y que permanecerá hasta el 4 de Noviembre del año en curso.

La Embajada Mexicana con sede en Budapest dio la bienvenida a las 35 obras de la artista, incluyendo 26 pinturas y 9 dibujos, para ser exhibidos en la Galería Nacional de Hungría, una locación impresionantemente bella, de hecho la exposición cuenta con una gran manta viendo de frente al río Danubio, es impactante. El costo de entrada es de 3200 Florines, aproximadamente $ 213 pesos mexicanos, la mayor parte de los trabajos han sido prestados por el Museo Dolores Olmedo de la ciudad de México y el motivo es la celebración del natalicio 111 de la mexicana. Lászlo Baán, director del museo en su conferencia de prensa se refirió a ésta como “una fantástica selección” y también afirmó que “la colección Frida Khalo será la más exitosa del año” teniendo como expectativa la visita de hasta 200 mil personas, vaya, es una cifra alcanzable ya que, la ciudad de Budapest es el destino turístico número 1 de visitantes internacionales, recibiendo un promedio de 4,1 Millones de turistas de los cuales el verano fue la mayor temporada.

Una ciudad ícono y una artista de esta talla son la combinación perfecta. En alguna de mis primeras columnas-contribuciones para La Verdad Yucatán, mencioné el impacto y atractiva fecha del “día de los Muertos” para extranjeros, vaya, si bien las jugosas ganancias en este momento se encuentran dando fruto en la Europa Central, es noviembre una gran oportunidad para nuestro país de retomar los números con el fuerte atractivo de campañas que por consecuencia estas masivas exhibiciones generan.

Un vuelo directo desde Hollywood, California trajo al internacional actor Will Smith para filmar parte de su nueva película “Gemini man” a estrenarse en Octubre 2019, la locación fue Budapest y el actor aprovechó el viaje para trabajar en su proyecto. También trajo a sus 4 hijos para festejar el día del padre y reconocer la ciudad que alguna vez lo recibió en su papel de “hombres de negro”, es muy interesante observar las actitudes de los famosos en ciudades, locaciones en donde se filman parte de sus películas.

La presencia de Will Smith es sin duda atractiva para locales y foráneos, es también de reconocer que su visita y estancia en el país no se limitó a las locaciones establecidas, las redes sociales son testigo de estos acontecimientos. Sin embargo no existe comunicación oficial, es simplemente diversión y entretenimiento para él y su familia. Frida Khalo tuvo la oportunidad de ser visitada y promovida de esta forma, vaya, la comunicación y la promoción hoy en día ha cambiado.

