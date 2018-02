Aventuras y perspectivas: Primeras impresiones

Miguel Tetzpa

El llegar a Hungría el 4 de diciembre pasado las expectativas comenzaron crecientes y cambiantes al enfrentar el invierno y el proceso de adaptación después de recibir el calor de tierras meridanas y pasar al frio de la Europa central.

Y la realidad fue, que pasamos el mes entero de diciembre y enero con climas ‘agradables’, me permito citar entre los 5 y 10 grados centígrados, lo cual para mí, dentro de un clima de referencia frío, resultó ser de agrado.

Todo en orden, ahora la vida en una de las ciudades de mayor tráfico para Hungría, al localizarse a medio camino entre su capital, Budapest, y la ciudad fronteriza con Serbia, Szeged, es de crecimiento, de expectativa y optimismo, sin duda grandes similitudes con nuestra hermosa ciudad Blanca. La caracterizan multinacionales, como Mecedes Benz y Phoenix Mecano, lo cual permite a la ciudad proveer educación para las familias alemanas en su lengua natal.

El estilo de vida es de tranquilidad, Europa se caracteriza por la perfecta distribución de sus tiempos, y Kecskemét no es excepción a esta regla, siendo la ciudad de referencia por excelencia en producción, si bien tienen un dicho que dice ‘...Kutyaharapast szorevel !...’ que se traduce como ‘si el perro te muerde, muerde al perro de vuelta’.

Estos climas fríos requieren de tratamiento especial para entrar en calor, la palinka, el aguardiente húngaro por excelencia, de preferencia casero, y de gran estimación al serlo, es mejor aceptarlo agregando un ‘kupica Palinka’ (‘caballito’) a tu anfitrión, para todo mal un buen Mezcal y una vez en tierras húngaras pues ¡palinka!

En la recta final del invierno nos encontramos con la novedad de que la semana próxima será la más fría para todo el continente, esperando un promedio de -10 grados para esta zona, reviviendo así un sentimiento de aguante y empuje que el invierno casi está de salida.

El país es la puerta de la Unión Europea al hacer frontera con Serbia, así es punto de referencia para la crisis humanitaria que se vive en Medio Oriente, que se ha implementado una valla para impedir el paso descontrolado de refugiados. Es importante aclarar que el paso no está cerrado, se ha controlado. Al ingreso a la Unión Europea por Frankfurt, con vuelo en conexión a Budapest, se me entrevistó en la aduana alemana tiempo de estadía, y plan en general, al ser portador de pasaporte mexicano, se te otorgan 90 días de estadía en la Unión Europea por un periodo total de 180 días -mis días están por terminar-, así que he solicitado una extensión. La respuesta no fue positiva, pero tampoco una negación, he ingresado mi solicitud y el tiempo de respuesta es de 8 días, cabe aclarar que los términos de mi estadía son más allá del turismo. Debo decir que a pesar de los hechos de tensión en el continente la vida sigue y se mantiene a la expectativa de los nuevos cambios que este 2018 trae consigo.

Hungría, al igual que México, tiene elecciones de gobierno, hay estrés y expectativa, a suceder este 8 de abril, vaya coincidencia, así un mexicano puede acudir a la embajada de su país en Budapest para ejercer nuestro derecho y obligación este 1 de julio.

El sentimiento de distancia se ve aminorizado con las facilidades en la comunicación actualmente, las redes sociales me permiten saber de 794 personas mexicanas residentes en Hungría, al menos... y bueno, la comunidad de latinos en el mundo siempre presente, y dispuestos a regalar algo de calor y buen ritmo para estos diversos climas que tendré oportunidad de compartir con ustedes en un futuro.