Aventuras y perspectivas: ¡México en Hungría!

En el tiempo en el que vivimos las cosas pasan tan rápido que apenas volteamos y 3 meses en el calendario ya están corriendo.

Parte de mis actividades diarias es contactar con por lo menos [email protected] mexicano residiendo en Hungría, quien me pueda brindar y compartir sus impresiones, y experiencias. Conocí a Marianne gracias a las redes sociales que tengo la oportunidad de compartir un poco de su historia.

Maianne Herrera es originaria de la CDMX y vive en Budapest desde 2016, su mundo siempre ha sido la bohemia, la poesía y la guitarra. Primer punto que llamó mi atención es ‘el ruido’ y puedo corroborarlo, la ciudad de Budapest se caracteriza por ser ‘callada’ a pesar de sus 1.7 millones de habitantes.

Nos cuenta: ‘Mi vida es la música, canto profesionalmente desde los 16 años... el amor me trajo a Budapest...’

‘Me encanta que las estaciones del año pasan hermosas frente a tus ojos. En primavera, la ciudad se viste de rosa y blanco con la floración de los cerezos... el verano y su hermoso lago Balaton (el más grande de Europa, 592 kilómetros cuadrados) y sus pequeñas ciudades alrededor, como Tihany, y sus festivales del vino... el otoño es lindísimo, los arboles cambian de colores dorados y cobrizos... el invierno y sus bondades festivales de vinito caliente blanco y tinto… ¡uff! agarra uno la parranda sensacional (lo puedo corroborar). El sistema de transporte es de una coordinación estupenda y facilita la posibilidad de llegar a todos lados, bajo un ambiente de respeto y tranquilidad.

La comida, soy muy especial y venía sufriendo un poco, pero me llevé una gran sorpresa al descubrir cositas como: Langos, que es una garnacha húngara, que vendría siendo como un huarache o sope, que puedes encontrar en cualquier parte... Lecsó, que es como la tinga húngara... la grasita o mantequita de ganso es una chulada, sabe a chicharrón...

Para mí fue un poco difícil arrancar, pues no conocía a nadie del medio musical... la cosa empezó a cambiar cuando en una fiesta karaoke un paisano me escuchó y me puso en contacto con el trío Los tres Coyotes... son chicos divinos y muy divertidos...

Un día hubo un evento en la Embajada de México para juntar fondos para los damnificados del temblor del 7 y 19 de septiembre de 2017; nuestro embajador me escuchó y fui invitada a una gala en honor al Fashion Week Budapest a cantar repertorio mexicano e internacional, y me fue muy bien

Soy administradora de un grupo de Facebook, que se llama Spanish Connection Hungria, que es un espacio creado para la mujer latina. Nos reunimos cada mes en un restaurante Mexicano a convivir y platicar en español; hay chicas de Perú, Venezuela, Colombia, Chile, Costa Rica, México, etc. fomentamos la cultura y el empoderamiento, es una comunidad que se ha vuelto una gran familia.

Los húngaros son gente muy linda, he corrido con mucha suerte, creo firmemente que con respeto y una gran sonrisa las puertas de cualquier país se abren y muy seguido le dicen a mi novio: Hey tu novia que sonriente es... y me encanta! Eso es ser mexicano, llevar tu alegría a donde quiera que vas. Un abrazote hermanos mexicanos”

Nuestro hermoso país y raíces son muy bien recibidas aquí, en general en Europa, y bien cabe destacar que hoy en la tercera jornada del Utazas 2018, la feria internacional del turismo, el Gobierno del Estado de Yucatán, así como la Secretaría de Turismo de México y la Embajada de México en Hungría, están presentes poniendo en alto la imagen de nuestro país por primera vez. ¡Qué gran orgullo es ver tu bandera en estas tierras!.

Continuare brindando más experiencias durante mi tiempo aquí. Les mando un gran saludo a todos mis amigos y lectores de esta columna!

