Aventuras y perspectivas: La industria Hotelera y sus nuevas competidoras

Si bien el tema de las nuevas aplicaciones ha venido a reemplazar trabajos de ventanilla o asistencia personal, el ejemplo claro pueden ser las agencias de viajes que a través de estos años se han trasladado a sitios web especializados en la materia para evitar el contacto persona - persona, las compras en internet, sitios web capaces de almacenar y distribuir de una forma eficiente desde electrónicos hasta verduras frescas.

Los grandes gigantes del menudeo o por su término en inglés “retail” han visto la decadencia de sus negocios y lo puedo respaldar. Durante mi tiempo abordo de los cruceros y en la venta de relojes de alta gama, hechos en Suiza y Japón principalmente, al incorporarse el servicio de internet abordo, cerca de un 80% de la gente que preguntaba por algún precio, automáticamente recurría a su celular, a la aplicación de AMAZON para ser exactos y consultar el rango de precio.

La mayoría de las opciones no eran legítimas pero bien, uno cumple con garantizar la autenticidad de los productos, por mencionar un ejemplo.

Ahora, las principales ciudades en el mundo, líderes en turismo y por tanto negocios y establecimientos de talla internacional se han visto expuestas a nuevas tendencias de alojamiento u hospedaje. Air BnB es una aplicación que desde una perspectiva personal puedo decir, ha abierto la oportunidad a personas que antes no viajaban a estos destinos o planeando el viaje por años, se ha visto resumido a una visita normal y a precio accesible.

La aplicación tiene sus bemoles, al ser ésta una idea “nueva” (10 años en el mercado y un valor de aproximadamente $31,000 Dólares Americanos) aún existe el riesgo de encontrar el inmueble en mal estado y sin la atención de una recepción en caso de ser necesario.

Sin embargo la lista de precios y a través de filtros de búsqueda se puede encontrar opciones para comparar y elegir. El ejemplo más claro y reciente lo tengo de la “ciudad de la luz” París, que cuenta con aproximadamente 60,000 alojamientos, es decir, un mar de opciones que en mi opinión se pueden reducir al hecho de llevar o no automóvil, es prácticamente imposible conseguir alojamiento con estacio namiento en un rango de precio menor a los $1,000 pesos por noche, y si no se cuenta con auto mejor, estar en el primer anillo de la ciudad evitará los excesivos costos del transporte público y los tiempos, de los cuales puedo decir que son bastante efectivos y rápidos. Una gran aplicación e idea que debe ser usada con mucha sobriedad y entender que “cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, no lo es”.

Cuál será el futuro de las empresas y cadenas de hoteles a nivel global en este momento puede ser incierto, sin embargo, la total desaparición debido a la falta de clientes en este momento es nula, existe un mercado y una oferta para todos, es más acerca de los mercados cambiantes y mayores opciones para quienes gustan de viajar pero que se habían visto limitadas por los costos en general. Si bien hace 10 años hubiéramos hablado de todas éstas nuevas aplicaciones y tendencias de consumo, el primer obstáculo hubiera sido “no confío en dar los números de mi tarjeta de crédito por internet” y el día de hoy es algo tan básico que si no estás dispuesto a hacerlo, ya hay opciones de pago seguro como PAYPAL que dan solución a este sentimiento de incertidumbre. Vaya época para vivir y viajar, distintas y nuevas... aventuras y perpectivas.

Sugerencias o comentarios al correo: [email protected]