Aventuras y perspectivas: El café y Europa, el viejo continente

Tiempo atrás, me preguntaron si alguna vez había probado el café turco, vaya qué momento, no tenía idea de la pregunta siquiera, ni hablar de la respuesta. En fin, entre risas y demás me dí a la tarea de internarme en el mundo del café y obviamente, la cultura de mi pareja me permitió entrar en este mundo de forma rápida, el café expresso en Europa es el tipo de café #1 bebido en Europa, un buen dicho Italiano que me viene a la mente es ‘capuccino por la mañana y expresso durante todo el día’ y lo es, el café es uno de los activadores preferidos a nivel continente, por cifrar un dato, en una estimación promedio del consumo de café por año, una persona en Europa puede consumir hasta 12 kilogramos por año. En comparación a México que es de 1 a 2 kilos, la explicación a esto puede ser el clima, más cálido y por supuesto, el consumo de café soluble.

En fin, nuestro hermoso y productivo país tiene presencia en el mercado internacional al ocupar el noveno lugar en producción e importación de granos, de acuerdo con el diario británico ‘The Telegraph’ en 2017, México exportó 234.5 Millones de Kilos, y número uno en producción va para Sudamérica.

Brasil es el líder con un total de 2.6 Billones de kilos, impresionantes cifras. Ahora, hablando de negocios no siempre el productor recibe estas buenas noticias reflejadas en los bolsillos, es el famoso ‘middle man’ o ‘intermediario’ quién se lleva las palmas en general. Sin embargo en países nórdicos principalmente por hablar de regiones, esta zona norte de Europa es incapaz de producir su propio café y a su vez la demanda sigue en aumento al encarar un constante incremento en la población, natalidad, migración y estudios. Europa del norte se ve cada día más poblada.

Existe en Hungría una cadena de negocio en franquicia llamada Frei Café, y vaya, muy interesante concepto, ellos refieren a su modelo de negocio como “de conciencia” ya que, al pertenecer a un país como es Hungría, si bien no es un país del primer mundo aún, tampoco lo es de un tercero. El dueño de este concepto se llama Tamas Frei, y sí, es Húngaro. Ha logrado establecer su marca en distintos países de Europa, Inglaterra, Francia y Austria por citar algunos, así mismo, Dubai y los Emiratos Arabes, en miras tienen planes para Suiza, y el modelo de negocio es así: Tamas es un viajero que ha visitado cerca de 100 países en los cuales acude al productor primario, les enseña los requerimientos para el embalaje y la certificación para la exportación a la Unión Europea, recibe el café en Hungría y lo transporta a los distintos países desde aquí. Esto activa y posiciona a Hungría como país sede y le permite a la cadena continuar las operaciones por debajo del costo de las competidoras, cerca de un 75% por debajo de los precios, y bueno, todos sus productores terminan con un buen sabor de boca. Al ver reflejados estos frutos traducidos en las monedas locales.

Desconozco los productores que en México tienen negocio con esta cadena, sin embargo siempre es bueno saber qué existen mercados y compradores potenciales a la oferta mexicana, quienes por cierto somos de los mejores cafés en el mundo!

Y bien, hoy tomé mi primer café turco en esta cafetería, consiste en vertir el agua hirviendo sobre el café molido sin filtrar y dejar reposar por 4 minutos, lo pedí con un toque de canela, delicioso, he escuchado de una forma más tradicional, la cual consiste en sentar la tasa sobre arena hirviendo y dejar reposar, ya habrá oportunidad de reportar esta experiencia en su momento. Amigos les dejo mi correo, un saludo a todos! [email protected]