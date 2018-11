Aventuras y perspectivas: Día de Muertos alrededor del mundo y la religión cristiana

El día 1 de noviembre es probablemente conocido alrededor del mundo como el día de todos los santos, celebrado en diversos países de religión cristiana en su generalidad, así como en Hungría, mi país de residencia actual. Este día apareció por primera vez en el año 741 gracias al Papa Gregorio III, quien extendió el festejo hacía todos los apóstoles y santos, mártires y confesionistas. Es una festividad oficial de la sociedad cristiana desde 835 cuando el Papa Gregorio IV lo convirtió universal.

Hay varias tradiciones únicas de todos los países en la semana de los muertos, como lo es Halloween (de la palabra Hallow en inglés, se traduce como “la noche de las reverencias”), esta fecha es un día festivo en Hungría desde el año 2000. Así también como el 1 noviembre como lo es el Día de Muertos.

Y bien, un mexicano hoy en día casado y radicando en el país magiar, debe y tiene por convicción y demanda de sus conocidos y familiares de la localidad, preservar y compartir una de las tradiciones que a nivel internacional identifican a nuestro país y nos pone en un marco de referencia para el resto del mundo. Sin embargo, en el pasado trabajar este día en Hungría estaba prohibido, más específico aquellas actividades como el arar la tierra o la cosecha era considerado como un ataque hacia la muerte. El folklore nos dice que se celebra misa en las iglesias locales, y al sonido de las campanas todos podían ir a casa. Un dato interesante es que la iglesia prohibía también lavar la ropa, porque se pensaba que los difuntos al venir a casa debían cruzar por las aguas y en este caso sus ropas se tornarían amarillas, actividad marginada también era la costura, ya que cada puntada era una puñalada hacia sus seres amados en el más allá.

Vaya que las tradiciones de estas fechas pueden ser tan únicas que se convierten en algo muy especial para alguien de fuera, y bien, ahora sí, “a darle que es mole de olla”. Mi presencia aquí me mantiene al margen del idioma (vaya reto), atento al lenguaje corporal y la pronunciación del húngaro, y viceversa. El idioma para comunicarme con mi esposa es el inglés y a partir de ahí el ambiente en el que nuestra vida se desarrolla es el de la región.

La gente en general me hace preguntas referentes al país y en estas fechas más aún. Qué gusto saber es que les resulta de curiosidad y un tanto “morbido” el hecho de que en México el Día de Muertos, lejos de ser un día de sufrimiento y dolor, se torne en una fiesta de colores, sabores y olores. Me gusta explicarles con mi ejemplo, ya que me remonto a mi infancia y la pedida de calaverita; vaya que era un gran día, una memoria grabada en piedra para mí es Coyoacán, ese día sí que me armé de dulces, y bueno, aquí se confunde con el Halloween, sin embargo, continúo con la explicación para poder dar referencia a nuestra celebración. Cuando se es niño y la percepción hacía este día no va más allá de la fiesta, los disfraces y los dulces, es una maravilla. A mis 11 años de edad perdí a mi abuela, ese fue un momento muy doloroso, ya comprendía a la muerte y por ende sabía que había perdido a esa compañera de aventuras y cómplice de travesuras para siempre; que difícil fue ese momento. Y el dolor vive en tí y tu familia durante todo un año, y el plazo se cumple y otro noviembre llega a nuestras vidas y esta ocasión toca colocar una fotografía en el altar de la casa en memoria de nuestra recién difuntita “doña Leo” ya acompañaba a su compañero de vida “mi abuelo nono” y bien la historia se cuenta sola, no tengo necesidad de detallar más a un paisano porque sabemos de lo que escribo. Y sí, le explico a la gente que claro que lloramos, pero también nos despertamos tempranito para ir al panteón, nos vamos “preparados” con un tequilita, una “cheve” o su roncito, acorde al gusto de nuestros amados, peinaditos y cuando hacemos nuestra visita nos ponemos una “pedita” chiquita con nuestra gente. Así también les contamos algunas anécdotas de risa y buenos momentos vividos, remembranzas y buenas historias alrededor. Cuando eres un casi adolescente y este momento te alcanza, la tradición se enciende cual llama en el corazón, todo tiene un sentido más profundo, más amor, más alegría y disfrute de la vida hoy.

El resultado es una gran sonrisa en las caras húngaras, una perspectiva diferente hacia esta aventura, hacia la vida. Como mexicano radicando en el exterior, sin importar la razón de estar afuera, México está conmigo en cada paso, en cada nuevo día que se me permite, en cada columna escrita para ustedes mis amigos lectores. Vaya honor que es sentarme a armar las ideas en letras, palabras, párrafos para poder tal vez, hacer la diferencia.

Amigos espero para todos una gran abundancia en sus vidas, que llegue a ustedes en la forma que cada quien sepa sembrar y cosechar mejor, que estos días de visita a nuestros panteones, nuestros altares en casa y recuerdos de nuestros seres queridos no terminen nunca, que nuestras tradiciones rompan barreras y celebremos juntos el orgullo de ser mexicanos.

Espero les haya gustado esta columna, la escribí desde el fondo de mi corazón con mucho gusto, esperando saber de ustedes, de sus ideas, e impresiones... de sus aventuras y sus respectivas perspectivas. [email protected]